Молодёжь и работа: всё начинается с сердца

Папа Франциск на встрече с молодёжью во время апостольской поездки в Бельгию (сентябрь 2024 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

17 декабря Папа Франциск направил послание участникам Третьей встречи Христианских ассоциаций итальянских трудящихся (ACLI), организованной в рамках инициативы Labor Dì. Сердца новых поколений – это начало великих перемен, подчёркивает Епископ Рима.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к молодёжи, Святейший Отец начинает с неожиданной мысли: «Вы уже немало потрудились». Годы взросления требуют усилий, энергии и смелости, однако сама жизнь неустанно побуждает выйти за пределы самих себя, из зоны комфорта и собственных «норок». «Мы созданы для света и открытых горизонтов», – пишет Папа, добавляя, что каждый из молодых людей приносит в этот мир нечто новое и уникальное.

Вдохновляясь своей энцикликой Laudato si’, Епископ Рима подчёркивает, что во вселенной всё взаимосвязано, и вклад молодёжи способен улучшить общее благо. Мир труда – это не изолированная сфера, в нём каждый связан со всеми, однако этот мир часто «заражён» токсичными моделями, которые лишают человека достоинства. Но всё решается в человеческом сердце, и Святейший Отец называет его «местом принятия решений»: именно в нём рождаются мечты и стремления, но из него же исходит сопротивление, в него закрадывается лень.

«Вы знаете своё сердце: берегите его! Порой оно может пугать, и можно притвориться, что его не слышишь, но это наше сердце, неприкосновенное, и мы всегда можем к нему вернуться. Если у вас есть дар веры, вы знаете, что именно в сердце Господь ждёт вас с бесконечным терпением».

Не позволяйте себя унижать или втягивать в чуждые модели, предостерегает Папа: зло лишает мечты, обрекает на одиночество и безропотность. Если работа организована бессердечно, под угрозой находится «человеческое достоинство тех, кто работает, или не находит работы, или соглашается на недостойный труд».

Папа с благодарностью обращается к взрослым наставникам и просит не подчинять новизну молодых существующему порядку, но помогать раскрыть «то, что посеяно у них в сердцах». Труд начинается с сердца, которое умеет надеяться и стремится к идеалам. На этом пути необходимо объединять усилия и строить дружеские сети, чтобы «возрождать всеобщий дом и человеческое братство». Итальянские христианские ассоциации трудящихся – «исторический пример того, как важно объединяться, превращать интуицию сердца в социальные связи».

В конце послания Папа ободряет молодёжь словами надежды: именно с их сердца начинается труд, который не угнетает, а освобождает.