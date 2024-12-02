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ПАПА РИМСКИЙ

Как сохранить надежду в трудные времена

Перед воскресной молитвой Angelus 1 декабря Папа Франциск поделился размышлениями о начале Адвента, призвав христиан сделать шаг навстречу надежде в ожидании Сына Человеческого.

Виктор Владимиров - Град Ватикан

Святейший Отец обратился к Евангелию от Луки, где говорится о потрясениях и страхах человечества. Сегодня многие люди, как и современники Иисуса, охвачены тревогой и «раздавлены печалью», видя вокруг себя катастрофы гонения, конфликты, природные катаклизмы. Переживания, боязнь по поводу личной жизни или неутешительных мировых событий «наваливаются на нас, как валуны», повергая в уныние и утяжеляя сердце. Однако Христос предлагает взглянуть на мир с иной перспективы: «Поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк 21,28). Призыв Иисуса, отметил Папа, наполнен надеждой и обращён ко всем, чтобы наши сердца «не отягчались» (ст. 34). Господь хочет освободить нас от угнетающего страха и научить «прочитывать» события жизни с перспективы Божьего замысла, приносящего спасение даже в самые драматичные моменты истории, подчеркнул Епископ Рима. Иисус призывает учеников вознести взгляд, довериться Его спасительной любви, которая близка в любой жизненной ситуации: «Он просит нас предоставить Ему место, чтобы мы заново обрели надежду».

В конце обращения Папа Франциск предложил паломникам задаться важными вопросами:

«Отягощено ли наше сердце страхом, беспокойством, тревогой о будущем? Смотрим ли мы на повседневные события и перипетии истории глазами Бога, с молитвой, в более широкой перспективе? Пусть этот период Адвента станет драгоценной возможностью поднять глаза к Тому, Кто освещает наши сердца и поддерживает на пути. Воззовём теперь к Пресвятой Деве Марии, которая даже в испытаниях была готова принять Божий замысел».

02 декабря 2024, 09:48

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.