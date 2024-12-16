Банковская этика с человеческим лицом

16 декабря Папа Франциск принял в Ватикане представителей итальянских банковских учреждений, посвятив речь ключевым вопросам этики финансовой деятельности и её влиянию на общество.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец напомнил о богатой традиции Католической Церкви в создании банковских структур солидарности, нацеленных на помощь бедным. С XV века францисканцы предоставляли кредиты нуждающимся через институты типа «Монти-ди-Пьета», помогая семьям становиться на ноги и включаться в социально-экономическую жизнь. Эти идеи получили продолжение в конце XIX века благодаря энциклике Папы Льва XIII Rerum Novarum, когда банковская система начала поддерживать сельское хозяйство, промышленность и торговлю.

Однако, по словам Папы, современная глобализированная финансовая система зачастую далека от реальных нужд людей. Когда единственным критерием становится прибыль, это приводит к тяжёлым последствиям для экономики и общества. Святейший Отец обратил внимание на злободневные проблемы: трудовую эксплуатацию, обострение социального неравенства и утрату связи между банками и местными сообществами.

«Когда финансы топчут людей, разжигают неравенство и отдаляются от жизни территории, они изменяют своему предназначению. Они становятся нецивилизованной экономикой».

Епископ Рима подчеркнул важность воспитания совести, этики и ответственности в банковской сфере. Финансовая система, которая ориентируется на инклюзивность, прозрачность и устойчивость, становится благословением для общества; её можно сравнить с кровеносной системой экономики:

«Если финансы застревают в определённых точках и не циркулируют по всему социальному организму, это приводит к разрушительным инфарктам и ишемии самой экономики. Здоровые финансы не вырождаются в ростовщичество, чистые спекуляции и инвестиции, которые наносят ущерб окружающей среде и способствуют войнам».

В конце встречи Папа призвал банкиров быть «носителями надежды» для многих, кто обращается к ним за помощью в преодолении кризисов или возобновлении своих начинаний.