Богословие против коррупции и мафии

6 декабря Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами Научно-богословского центра Святого Павла из Катании, отметив важность теологического образования и его вклад в укрепление Церкви и общества юга Италии.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима подчеркнул, что научный центр, основанный в 1969 году для епархий восточной Сицилии, стал плодотворной площадкой для подготовки священников, монашествующих и мирян, готовых отвечать на злободневные вызовы. Богословские институты являются «лабораториями общения и миссии», где размышления над верой помогают созидать церковное единство.

Святейший Отец обратил внимание на положительные изменения в работе центра:

«За последние годы среди вас значительно выросло число студенток, которые сегодня в поместных церковных общинах занимают ответственные должности в пастырской деятельности, преподавании религиоведения и академической сфере. Это также является знаком времени в регионе, где роль женщины долгое время недооценивалась».

Епископ Рима призвал бороться с коррупцией и мафией, препятствующими развитию региона, напомнив о важности сохранять «молодую кровь»: речь о студентах, которые уезжают на учёбу и не возвращаются. Богословы призваны ставить образование и культуру «на служение людям, неимущим, последним», а также развивать братскую, креативную интеграцию мигрантов, включая мусульман, на земле, «которая всегда была перекрёстком народов».

«В диалоге с местной культурой, которая выражается в столь разных способах жизни и мышления, умейте нести надежду и усердие, “преизобилуя надеждой”. Никогда не сетуйте, не опускайте рук! Жалобы – удел слабых духом. Смело идите вперед!»

На пути к единству Церкви сицилийские богословы, по словам Папы, призваны вдохновляться примером святителя Николая:

«Старайтесь неустанно искать подходящие формы, чтобы полностью ответить на молитву Иисуса “Да будут все едино” (Ин 17,21)».