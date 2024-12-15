Божья благодать – основа христианской веры

В полдень 15 декабря, в рамках апостольского визита в Аяччо, Папа встретился с корсиканским духовенством, монашествующими и семинаристами и в конце встречи возглавил чтение богородичной молитвы Angelus.

София Халходжаева

Епископ Рима поблагодарил присутствующих за самоотверженное ежедневное служение: они являются «знаком милосердной любви Бога и свидетелями Евангелия», при этом основой христианской веры и всех форм посвященной Богу жизни является Божья благодать.

Папа упомянул о проблемах с передачей веры в европейских странах и о вызовах, стоящих перед христианами: отсутствием средств и ресурсов, не всегда благоприятной средой для принятия Евангелия. Однако наша слабость – наше благословение:

«Она избавляет от самомнения, что мы можем сделать это в одиночку, учит видеть в христианской миссии то, что зависит не от человеческих сил, а прежде всего от Господа, Который всегда действует с тем малым, что мы можем Ему предложить».

В центре всегда находится Господь, а не мы, подчеркнул Папа: каждый человек, посвятивший себя Богу, должен повторять это каждое утро в молитве, ибо мирская жизнь таит в себе опасность тщеславия. Однако первенство Божественной благодати не означает, что мы можем спать спокойно, не принимая на себя ответственность, продолжил Папа. Мы всегда должны думать о себе как о «соработниках благодати Божией» (см. 1 Кор 3,9).

«Идя с Господом, мы каждый день возвращаемся к главному вопросу: как мы реализуем свое священство, монашество, ученичество?».

Папа Франциск на встрече с корсиканским духовенством (Аяччо, 15 декабря 2024 г. )

Наша жизнь выражается в том, что мы жертвуем собой, продолжил Папа. Но чем больше священник или монахиня отдают себя, трудясь для Царства Божьего, тем более необходимой становится их забота о себе. Священник, монахиня, дьякон, которые пренебрегают собой, в конечном итоге будут пренебрегать и теми, кто им доверен.

Миссия каждого человека в Церкви имеет единственную цель: нести Иисуса другим, дарить сердцам утешение Евангелия, продолжил Папа, призвав искать в сегодняшних условиях более эффективные пути евангелизации:

«Не бойтесь меняться, пересматривать былые схемы, обновлять языки веры, учиться тому, что миссия – это не вопрос человеческих стратегий: прежде всего это вопрос веры».

Папа Франциск на встрече с корсиканским духовенством (Аяччо, 15 декабря 2024 г. )

Еще один важный момент, по словам Папы, заключается в прощении:

«Прощайте все и всегда. Я прошу священников, чтобы в Таинстве Примирения они не задавали слишком много вопросов. Нужно слушать и прощать».

Папа вознес молитву к Пресвятой Богородице о мире для всех средиземноморских земель, особенно для Святой Земли, где Мария родила Иисуса:

«Мир для Палестины, Израиля, Ливана и Сирии, для всего Ближнего Востока! Мир для измученной Мьянмы, и пусть Пресвятая Богородица подарит долгожданный мир украинскому и российскому народам».

Предваряя молитву «Ангел Господень», Святейший Отец призвал верующих:

«Помолимся о жертвах циклона, который недавно обрушился на архипелаг Майотта. Я духовно близок ко всем, кого затронула эта трагедия».