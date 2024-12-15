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ПАПА РИМСКИЙ

Божья благодать – основа христианской веры

В полдень 15 декабря, в рамках апостольского визита в Аяччо, Папа встретился с корсиканским духовенством, монашествующими и семинаристами и в конце встречи возглавил чтение богородичной молитвы Angelus.

София Халходжаева  

Епископ Рима поблагодарил присутствующих за самоотверженное ежедневное служение: они являются «знаком милосердной любви Бога и свидетелями Евангелия», при этом основой христианской веры и всех форм посвященной Богу жизни является Божья благодать. 

Папа упомянул о проблемах с передачей веры в европейских странах и о вызовах, стоящих перед христианами: отсутствием средств и ресурсов, не всегда благоприятной средой для принятия Евангелия. Однако наша слабость – наше благословение:

«Она избавляет от самомнения, что мы можем сделать это в одиночку, учит видеть в христианской миссии то, что зависит не от человеческих сил, а прежде всего от Господа, Который всегда действует с тем малым, что мы можем Ему предложить».

В центре всегда находится Господь, а не мы, подчеркнул Папа: каждый человек, посвятивший себя Богу, должен повторять это каждое утро в молитве, ибо мирская жизнь таит в себе опасность тщеславия. Однако первенство Божественной благодати не означает, что мы можем спать спокойно, не принимая на себя ответственность, продолжил Папа. Мы всегда должны думать о себе как о «соработниках благодати Божией» (см. 1 Кор 3,9).

«Идя с Господом, мы каждый день возвращаемся к главному вопросу: как мы реализуем свое священство, монашество, ученичество?».

Папа Франциск на встрече с корсиканским духовенством (Аяччо, 15 декабря 2024 г. )
Папа Франциск на встрече с корсиканским духовенством (Аяччо, 15 декабря 2024 г. )

Наша жизнь выражается в том, что мы жертвуем собой, продолжил Папа. Но чем больше священник или монахиня отдают себя, трудясь для Царства Божьего, тем более необходимой становится их забота о себе. Священник, монахиня, дьякон, которые пренебрегают собой, в конечном итоге будут пренебрегать и теми, кто им доверен.

Миссия каждого человека в Церкви имеет единственную цель: нести Иисуса другим, дарить сердцам утешение Евангелия, продолжил Папа, призвав искать в сегодняшних условиях более эффективные пути евангелизации:

«Не бойтесь меняться, пересматривать былые схемы, обновлять языки веры, учиться тому, что миссия – это не вопрос человеческих стратегий: прежде всего это вопрос веры».

Папа Франциск на встрече с корсиканским духовенством (Аяччо, 15 декабря 2024 г. )
Папа Франциск на встрече с корсиканским духовенством (Аяччо, 15 декабря 2024 г. )

Еще один важный момент, по словам Папы, заключается в прощении:

«Прощайте все и всегда. Я прошу священников, чтобы в Таинстве Примирения они не задавали слишком много вопросов. Нужно слушать и прощать».

Папа вознес молитву к Пресвятой Богородице о мире для всех средиземноморских земель, особенно для Святой Земли, где Мария родила Иисуса:

«Мир для Палестины, Израиля, Ливана и Сирии, для всего Ближнего Востока! Мир для измученной Мьянмы, и пусть Пресвятая Богородица подарит долгожданный мир украинскому и российскому народам».

Предваряя молитву «Ангел Господень», Святейший Отец призвал верующих:

«Помолимся о жертвах циклона, который недавно обрушился на архипелаг Майотта. Я духовно близок ко всем, кого затронула эта трагедия».

Богородичная молитва "Ангел Господень" в Аяччо (Корсика, 15 декабря 2024 г.)
15 декабря 2024, 14:12

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.