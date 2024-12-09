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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 8 декабря. Возложим надежды на милосердие Бога

Перед чтением молитвы Angelus в праздник Непорочного зачатия Богородицы Папа Франциск размышлял об «одном из самых важных и прекрасных моментов в истории человечества», о Благовещении: «Всемогущий Всевышний Бог через ангела ведет диалог с молодой девушкой из Назарета, прося ее о сотрудничестве в Своем замысле спасения».

София Халходжаева  

В этом событии, ознаменовавшем начало нашего искупления, встречаются человеческое и Божественное, как в сцене сотворения Адама, написанной Микеланджело в Сикстинской капелле, где перст Небесного Отца касается пальца человека, отметил Папа. Эта встреча происходит в тот благословенный миг, когда Дева Мария произносит свое «да». От ответа этой девушки из маленького селения, навсегда призванной быть в центре истории, «зависела судьба человечества: оно снова может улыбаться и надеяться, ибо его судьба отдана в хорошие руки».

Благодатная, непорочная Мария целиком посвятила себя служению Слову Божию и всегда пребывала с Господом. Ему она всецело себя вверила; в ней нет ничего, что противилось бы небесной воле, ничего, что противостояло бы истине и милосердию, подчеркнул Святейший Отец:

«В этом заключается ее блаженство, которое будут воспевать все роды. Возрадуемся и мы, ибо Непорочная дала нам Иисуса, Он же наше спасение

Паломники на площади Святого Петра (8 декабря 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (8 декабря 2024 г.)

Перед лицом этой тайны давайте спросим себя, призвал Папа: на что мы надеемся в наше время, охваченное войнами и сосредоточенное на стремлении властвовать и доминировать? На силу, на деньги, на влиятельных друзей? Или на бесконечное Божье милосердие? Как не дать обмануть себя ложным идолам, наводнившим СМИ и Интернет? Где искать счастья? Где сокровище нашего сердца? Господь любит каждого из нас бескорыстно, Его любовь всегда опережает нашу, и Он готов простить нас, когда мы возвращаемся к Нему с покаянием. Надеемся ли мы на Божью любовь или же обманываем себя, пытаясь любой ценой утвердить собственное «я» и свою волю?

В конце обращения Папа упомянул о скором открытии врат Юбилея и призвал верующих открыть двери сердец и умов для Господа, Который родился от Непорочной Марии: «Давайте же умолять ее о заступничестве».

Паломники на площади Святого Петра (8 декабря 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (8 декабря 2024 г.)
09 декабря 2024, 09:57

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.