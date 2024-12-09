Angelus 8 декабря. Возложим надежды на милосердие Бога

Перед чтением молитвы Angelus в праздник Непорочного зачатия Богородицы Папа Франциск размышлял об «одном из самых важных и прекрасных моментов в истории человечества», о Благовещении: «Всемогущий Всевышний Бог через ангела ведет диалог с молодой девушкой из Назарета, прося ее о сотрудничестве в Своем замысле спасения».

София Халходжаева

В этом событии, ознаменовавшем начало нашего искупления, встречаются человеческое и Божественное, как в сцене сотворения Адама, написанной Микеланджело в Сикстинской капелле, где перст Небесного Отца касается пальца человека, отметил Папа. Эта встреча происходит в тот благословенный миг, когда Дева Мария произносит свое «да». От ответа этой девушки из маленького селения, навсегда призванной быть в центре истории, «зависела судьба человечества: оно снова может улыбаться и надеяться, ибо его судьба отдана в хорошие руки».

Благодатная, непорочная Мария целиком посвятила себя служению Слову Божию и всегда пребывала с Господом. Ему она всецело себя вверила; в ней нет ничего, что противилось бы небесной воле, ничего, что противостояло бы истине и милосердию, подчеркнул Святейший Отец:

«В этом заключается ее блаженство, которое будут воспевать все роды. Возрадуемся и мы, ибо Непорочная дала нам Иисуса, Он же наше спасение!»

Паломники на площади Святого Петра (8 декабря 2024 г.)

Перед лицом этой тайны давайте спросим себя, призвал Папа: на что мы надеемся в наше время, охваченное войнами и сосредоточенное на стремлении властвовать и доминировать? На силу, на деньги, на влиятельных друзей? Или на бесконечное Божье милосердие? Как не дать обмануть себя ложным идолам, наводнившим СМИ и Интернет? Где искать счастья? Где сокровище нашего сердца? Господь любит каждого из нас бескорыстно, Его любовь всегда опережает нашу, и Он готов простить нас, когда мы возвращаемся к Нему с покаянием. Надеемся ли мы на Божью любовь или же обманываем себя, пытаясь любой ценой утвердить собственное «я» и свою волю?

В конце обращения Папа упомянул о скором открытии врат Юбилея и призвал верующих открыть двери сердец и умов для Господа, Который родился от Непорочной Марии: «Давайте же умолять ее о заступничестве».