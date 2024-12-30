Angelus 29 декабря. В семье важно слышать друг друга

Диалог важен для семьи. Семья, члены которой не общаются друг с другом, не может быть счастливой, подчеркнул Папа Франциск, предваряя чтение молитвы Angelus в праздник Святого Семейства.

София Халходжаева

В этот день литургия предлагает фрагмент из Евангелия от св. Луки, повествующий о том, как Мария и Иосиф в конце своего ежегодного паломничества в Иерусалим потеряли двенадцатилетнего Иисуса. Через три дня они нашли Его в Храме, ведущим дискуссию с учителями (см. Лк 2,41-52). Евангелист Лука рассказывает о душевном состоянии Марии, которая спрашивает Иисуса: «Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя» (ст. 48). Иисус отвечает ей: «Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (ст. 49).

Размышляя над этим эпизодом, Святейший Отец назвал его «почти привычным опытом семьи, в котором чередуются спокойные и драматические моменты». Это похоже на историю семейного кризиса, на то, что происходит в современных семьях, когда родители не могут понять своих детей-подростков, пояснил Папа и предложил внимательнее присмотреться к Святому Семейству, которое является образцом для подражания. В этой Семье из Назарета все общаются, стремясь понять друг друга. Именно так поступает Пресвятая Богородица:

«Она не обвиняет и не осуждает, а слушая, пытается понять, как принять Сына, Который так отличается от других».

Паломники на площади Св. Петра (Ватикан, 29 декабря 2024 г.)

Несмотря на эти усилия, в Евангелии говорится, что Мария и Иосиф не поняли ответа Иисуса. Однако в семье важнее слушать, чем понимать, поэтому родители целиком приняли объяснении Сына. Выслушать – значит придать значение другому, признать его право на существование и самостоятельное мышление. Детям важно знать, что родители их слушают, подчеркнул Папа.

Наиболее подходящий момент для общения в семье – это время приема пищи, когда все собираются за столом, продолжил Святейший Отец, отметив, что это помогает объединить поколения: дети разговаривают с родителями, а внуки – с бабушками и дедушками. Важно не замыкаться в себе или, что еще хуже, с головой погружаться в мобильный телефон:

«Говорите, слушайте друг друга, диалог полезен для вас, он помогает расти!»

Семья Иисуса, Марии и Иосифа – святая, продолжил Папа. Однако даже родители Иисуса не всегда понимали Его. Такое в семье случается, когда мы не понимаем друг друга, и тогда следует задаться вопросом: слушали ли мы друг друга? Решаем ли мы проблемы, прислушиваясь друг к другу, или замыкаемся в молчании, а иногда в обиде, в гордыне? Находим ли мы время для диалога? – Мы можем научиться у Святого Семейства взаимному вниманию.

«Давайте доверимся Деве Марии и испросим у нее дар слушать наши семьи», – призвал Епископ Рима, завершая размышление.