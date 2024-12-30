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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 29 декабря. В семье важно слышать друг друга

Диалог важен для семьи. Семья, члены которой не общаются друг с другом, не может быть счастливой, подчеркнул Папа Франциск, предваряя чтение молитвы Angelus в праздник Святого Семейства.

София Халходжаева  

В этот день литургия предлагает фрагмент из Евангелия от св. Луки, повествующий о том, как Мария и Иосиф в конце своего ежегодного паломничества в Иерусалим потеряли двенадцатилетнего Иисуса. Через три дня они нашли Его в Храме, ведущим дискуссию с учителями (см. Лк 2,41-52). Евангелист Лука рассказывает о душевном состоянии Марии, которая спрашивает Иисуса: «Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя» (ст. 48). Иисус отвечает ей: «Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (ст. 49).

Размышляя над этим эпизодом, Святейший Отец назвал его «почти привычным опытом семьи, в котором чередуются спокойные и драматические моменты». Это похоже на историю семейного кризиса, на то, что происходит в современных семьях, когда родители не могут понять своих детей-подростков, пояснил Папа и предложил внимательнее присмотреться к Святому Семейству, которое является образцом для подражания. В этой Семье из Назарета все общаются, стремясь понять друг друга. Именно так поступает Пресвятая Богородица:

«Она не обвиняет и не осуждает, а слушая, пытается понять, как принять Сына, Который так отличается от других».

Паломники на площади Св. Петра (Ватикан, 29 декабря 2024 г.)
Паломники на площади Св. Петра (Ватикан, 29 декабря 2024 г.)

Несмотря на эти усилия, в Евангелии говорится, что Мария и Иосиф не поняли ответа Иисуса. Однако в семье важнее слушать, чем понимать, поэтому родители целиком приняли объяснении Сына. Выслушать – значит придать значение другому, признать его право на существование и самостоятельное мышление. Детям важно знать, что родители их слушают, подчеркнул Папа.

Наиболее подходящий момент для общения в семье – это время приема пищи, когда все собираются за столом, продолжил Святейший Отец, отметив, что это помогает объединить поколения: дети разговаривают с родителями, а внуки – с бабушками и дедушками. Важно не замыкаться в себе или, что еще хуже, с головой погружаться в мобильный телефон:

«Говорите, слушайте друг друга, диалог полезен для вас, он помогает расти!»

Семья Иисуса, Марии и Иосифа – святая, продолжил Папа. Однако даже родители Иисуса не всегда понимали Его. Такое в семье случается, когда мы не понимаем друг друга, и тогда следует задаться вопросом: слушали ли мы друг друга? Решаем ли мы проблемы, прислушиваясь друг к другу, или замыкаемся в молчании, а иногда в обиде, в гордыне? Находим ли мы время для диалога? – Мы можем научиться у Святого Семейства взаимному вниманию.

«Давайте доверимся Деве Марии и испросим у нее дар слушать наши семьи», – призвал Епископ Рима, завершая размышление.

Паломники на площади Св. Петра (Ватикан, 29 декабря 2024 г.)
Паломники на площади Св. Петра (Ватикан, 29 декабря 2024 г.)
30 декабря 2024, 11:32

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.