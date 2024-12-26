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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 26 декабря. Св. Стефан учит свидетельствовать о Боге

Возглавив чтение молитвы Angelus в праздник св. Стефана, первомученика за веру во Христа, Святейший Отец отметил, что и сегодня многие христиане подвергаются гонениям и погибают за свою приверженность делу Евангелия.

София Халходжаева  

Размышляя над эпизодом побиения камнями Стефана из книги Деяний апостольских (см. 6.8-12; 7.54-60), Папа напомнил: умирая, Стефан молится за своих убийц. Как истинно свободный человек, он продолжает любить даже своих убийц и отдает за них свою жизнь, подобно Иисусу на Кресте, дабы они покаялись и, получив прощение, обрели вечную жизнь.

Диакон Стефан предстает перед нами как свидетель Бога, единственное  желание Которого состоит в том, чтобы все люди спаслись и чтобы никто не погиб: свидетельство первомученика говорит об Небесном Отце, Который всегда хочет добра для каждого из Своих детей, никого не исключая. Бог не устает искать и принимать их обратно, когда, заблудшие, они возвращаются к Нему с покаянием. Бог – это Отец, Он прощает всегда и прощает всё, подчеркнул Папа.

В праздник святого первомученика Епископ Рима упомянул о множестве христиан, подвергающихся в наши дни гонениям и даже рискующих жизнью ради Евангелия:

«То, что мы сказали о Стефане, относится и к ним. Они позволяют убивать себя не по слабости и не для защиты какой-то идеологии, но чтобы все приобщились к дару спасения, который они получили от Господа Иисуса Христа. И делают они это в первую очередь ради своих убийц, которые больше других нуждаются в прощении и искуплении».

Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 26 декабря 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 26 декабря 2024 г.)

«Давайте спросим себя: хотим ли мы, чтобы все познали Бога и спаслись? Желаем ли мы добра тем, кто заставляет нас страдать?» – предложил Папа и призвал молиться о всех гонимых за веру.

«Да поможет нам Мария, Царица мучеников, быть отважными свидетелями Евангелия ради спасения мира», – воззвал Святейший Отец, завершая размышление.

Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 26 декабря 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 26 декабря 2024 г.)
26 декабря 2024, 12:40

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.