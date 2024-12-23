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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 22 декабря. «Восхвалим Бога за чудо жизни»

В воскресенье 22 декабря Папа Франциск возглавил чтение молитвы Angelus из часовни Дома Святой Марфы.

София Халходжаева  

Свои размышления Епископ Рима посвятил отрывку из Евангелия от Луки: Мария после Благовещения отправляется на помощь к своей пожилой родственнице Елизавете, также ожидающей ребенка (ср. Лк 1,39-45). Это встреча двух женщин, радующихся удивительному дару материнства, отметил Папа. Мария только что зачала Иисуса, Спасителя мира, а Елизавета, несмотря на преклонный возраст, носит в утробе Иоанна, который приготовит путь Господу.

Им обоим есть чему радоваться, и, возможно, они могут показаться чужими, далекими от нас, ибо великие чудеса, которые произошли с ними, обычно не встречаются в нашей жизни. Евангельское послание помогает осознать присутствие и любовь Бога, выраженные в даре жизни каждого ребенка и каждой матери.

На площади Святого Петра наверняка есть беременные женщины и матери с детьми, продолжил Папа: «Пожалуйста, давайте не будем равнодушными к их присутствию, – сказал он. – Будем восхищаться их красотой и – по примеру Елизаветы и Марии – благословим матерей и воспоем хвалу Богу за чудо жизни». Готовясь к Рождеству, создавая праздничную атмосферу с помощью рождественских украшений, огней и музыки, давайте выражать радость каждый раз, когда мы встречаем мать, несущую ребенка на руках или в утробе, предложил Папа: да будет благословенно материнство, да превознесется и да прославится имя Божие в каждой матери мира.

Обращение Папы Франциска на экранах площади Святого Петра (Ватикан, 22 декабря 2024 г.)
Обращение Папы Франциска на экранах площади Святого Петра (Ватикан, 22 декабря 2024 г.)

Подводя итог размышлению, Святейший Отец призвал каждого задаться вопросом: благодарим ли мы Господа за то, что Он воплотился, приняв нашу человеческую природу, став во всем подобным нам, за исключением греха? Славим ли мы Господа, благословляем ли Его за каждого рожденного ребенка? Проявляем ли заботу и внимание к будущим матерям? Защищаем ли мы священную ценность жизни младенцев с момента их зачатия в материнской утробе?

«Мария, благословенная между женами, да соделает нас способными испытывать удивление и благодарность перед тайной зарождающейся жизни», – воззвал Святейший Отец.

23 декабря 2024, 10:29

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.