Angelus 22 декабря. «Восхвалим Бога за чудо жизни»

В воскресенье 22 декабря Папа Франциск возглавил чтение молитвы Angelus из часовни Дома Святой Марфы.

София Халходжаева

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Свои размышления Епископ Рима посвятил отрывку из Евангелия от Луки: Мария после Благовещения отправляется на помощь к своей пожилой родственнице Елизавете, также ожидающей ребенка (ср. Лк 1,39-45). Это встреча двух женщин, радующихся удивительному дару материнства, отметил Папа. Мария только что зачала Иисуса, Спасителя мира, а Елизавета, несмотря на преклонный возраст, носит в утробе Иоанна, который приготовит путь Господу.

Им обоим есть чему радоваться, и, возможно, они могут показаться чужими, далекими от нас, ибо великие чудеса, которые произошли с ними, обычно не встречаются в нашей жизни. Евангельское послание помогает осознать присутствие и любовь Бога, выраженные в даре жизни каждого ребенка и каждой матери.

На площади Святого Петра наверняка есть беременные женщины и матери с детьми, продолжил Папа: «Пожалуйста, давайте не будем равнодушными к их присутствию, – сказал он. – Будем восхищаться их красотой и – по примеру Елизаветы и Марии – благословим матерей и воспоем хвалу Богу за чудо жизни». Готовясь к Рождеству, создавая праздничную атмосферу с помощью рождественских украшений, огней и музыки, давайте выражать радость каждый раз, когда мы встречаем мать, несущую ребенка на руках или в утробе, предложил Папа: да будет благословенно материнство, да превознесется и да прославится имя Божие в каждой матери мира.

Обращение Папы Франциска на экранах площади Святого Петра (Ватикан, 22 декабря 2024 г.)

Подводя итог размышлению, Святейший Отец призвал каждого задаться вопросом: благодарим ли мы Господа за то, что Он воплотился, приняв нашу человеческую природу, став во всем подобным нам, за исключением греха? Славим ли мы Господа, благословляем ли Его за каждого рожденного ребенка? Проявляем ли заботу и внимание к будущим матерям? Защищаем ли мы священную ценность жизни младенцев с момента их зачатия в материнской утробе?

«Мария, благословенная между женами, да соделает нас способными испытывать удивление и благодарность перед тайной зарождающейся жизни», – воззвал Святейший Отец.