В декабре Папа Франциск посетит Корсику

Директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни сообщил о предстоящем апостольском визите Папы Франциска на Корсику (Франция).

Vatican News

«Принимая приглашение гражданских и церковных властей страны, Папа Франциск совершит апостольскую поездку в Аяччо 15 декабря этого года по случаю завершения конгресса “Народное благочестие Средиземноморья”», – говорится в коммюнике.

Девизом Папской поездки станет фраза из Книги Деяний апостольских: «Иисус ходил, благотворя» (см. Деян 10,38), а на логотипе будет изображена молящаяся Богородица и очертания Корсики с крестом на сине-зелёном фоне.

Утром 15 декабря Святейший Отец вылетит из римского международного аэропорта Фьюмичино и в 9 часов прибудет в международный аэропорт Аяччо, где состоится официальная церемония приветствия. В 10 часов 15 минут во Дворце конгрессов и выставок Аяччо Папа Франциск примет участие в заключительном заседании конгресса «Народное благочестие Средиземноморья» и обратился к его участникам с речью. В 11 часов 20 минут Святейший Отец побеседует с поместным духовенством, монашествующими и семинаристами в соборе Успения Пресвятой Богородицы и вознесёт молитву «Ангел Господень». В 15 часов 30 минут Папа возглавит Святую Мессу на площади Аустерлиц, а в 17 часов 30 минут встретится с президентом Французской Республики в международном аэропорту Аяччо. На 18 часов запланирована прощальная церемония, и в 19 часов 5 минут Святейший Отец прибудет в Рим.