Святейший Отец: важно защищать людей, а не теории

В послании участникам конференции «Общее благо: теория и практика», организованной Папской академией защиты жизни, Папа Франциск призывает выходить за рамки узких интересов, чтобы строить братство, основанное не на теории, а на реальной общности людей и их историй.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец подчёркивает, что общее благо – это прежде всего практика, проявляющаяся в духе братского гостеприимства, совместном поиске истины и справедливости. Напоминание об этом фундаментальном принципе социальной доктрины Церкви особенно важно в наши времена конфликтов, разделений и контрастов, вызванных неспособностью «смотреть дальше собственных интересов».

Папа говорит об особом значении конференции, отмечая, что защита человеческой жизни и даже «самые классические темы биоэтических дебатов» невозможны без учёта социального и культурного контекста, в котором возникают эти вопросы. Защита жизни, которая ограничивается лишь определёнными аспектами или моментами и не учитывает всех экзистенциальных, социальных и культурных аспектов в комплексе, «рискует оказаться неэффективной и поддаться соблазну идеологического подхода, когда защищаются абстрактные принципы, а не конкретные люди».

Епископ Рима подчёркивает, что стремление к общему благу и справедливости – это центральные и неотъемлемые аспекты защиты каждой человеческой жизни, особенно самой хрупкой и беззащитной, с уважением ко всей экосистеме.

Особое внимание Папа уделяет участию женщин в конференции: «Необходимо, чтобы в обществе и в Церкви звучали женские голоса». Кроме того, в разработке мудрых и широких размышлений о будущем человечества важно сотрудничество различных мировых культур и областей знаний: так можно создавать более открытый мир. Ссылаясь на свою энциклику Fratelli tutti, Папа отмечает, что всеобщее братство – это не просто идея, политический или социальный проект, а живая связь между людьми и их историями.

В конце послания Папа выражает надежду, что будут разработаны «прочные экономические теории», способные преобразить понятие общего блага в реальный принцип, определяющий политические решения.