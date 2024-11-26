Святейший Отец: «В семьях раны исцеляются любовью»

25 ноября Папа Франциск встретился с делегатами академического сообщества Папского богословского института наук о браке и семье имени Иоанна Павла II.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей речи Святейший Отец уподобил Таинство Брака доброму вину, поданному на брачном пиру в Кане Галилейской; семья – это открытый и гостеприимный дом, который способен исцелять раны любовью. Сила семьи заключается в её способности любить и обучать любви, и даже в трудные моменты она может расти и укрепляться. «В семьях раны исцеляются любовью».

Епископ Рима обеспокоен тем, что в некоторых странах женщины подвергаются дискриминации и вынуждены занимать подчинённое положение, однако в Божьем замысле спасения нет различий между мужчиной и женщиной, поскольку оба принадлежат Христу. Среди ближайших учеников Иисуса были и женщины, напомнил Епископ Рима.

В особой пастырской поддержке нуждаются те, кто переживает сложные семейные проблемы – разведённые, повторно вступившие в брак, или те, кто откладывает заключение брачного союза: они остаются частью Церкви, братьями и сёстрами, примером воли оставаться в Церкви несмотря ни на что.

Касаясь современных вызовов, Папа напомнил, что кризис отношений между Церковью и культурой, о котором говорил Иоанн Павел II, остаётся актуальным. Поэтому необходим диалог с представителями других научных и культурных институтов, включая тех, которые придерживюется других взглядов: так, сотрудничество уже налажено с университетом Roma Tre и Национальным институтом онкологии.

Папа завершил речь призывом:

«Давайте идти вместе, следуя за Христом! Этот синодальный стиль соответствует великим вызовам современности, перед лицом которых семьи являются признаком плодородия и братства, основанного на Евангелии».