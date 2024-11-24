Святейший Отец: Кто для нас Царь Иисус?

«Иисус – царь свидетель, Который возвещает истину», – отметил Папа Франциск перед чтением молитвы Angelus в праздник Господа нашего Иисуса Христа, Царя вселенной.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, Епископ Рима прокомментировал воскресное Евангелие (Ин 18,33-37), размышляя о значении слов «царь» и «мир», прозвучавших в кратком диалоге Иисуса с Понтием Пилатом. Задавая вопрос «Ты Царь Иудейский?», Пилат хочет понять, представляет ли стоящий перед ним человек угрозу: рассуждая как чиновник империи, он видит в царстве земную власть, правящую силу. «Мир» Понтия Пилата – это торжество сильных над слабыми, богатых над бедными, жестоких над кроткими. «Мир, который мы, к сожалению, очень хорошо знаем», – отметил Папа. Однако Господь вкладывает в понятие «царство» совершенно иной смысл:

«Царская власть Иисуса, воплощённого Слова, заключается в Его истинном и действенном слове, которое преображает землю».

Святейший Отец подчеркнул, что Господь возвещает новый мир небесного царства, нисходящего на землю в истине и благодати, – царства Божественной любви, приносящей свободу, прощение, покой и справедливость.

«Пилат говорит с Иисусом, находясь рядом, но остаётся далёким, живя в другом мире», – отметил Папа Франциск. Сердце Пилата закрыто перед истиной, хотя она стоит перед ним, и слова на Кресте «Царь Иудейский» стали исполнением истины, которую префект Иудеи так и не понял.

Паломники на площади Святого Петра (24 ноября 2024 г.)

Обращаясь к верующим, Папа Франциск призвал задуматься:

«Можем ли мы сказать, что Иисус – наш “царь” или в нашем сердце есть другие “цари”? В каком смысле? Является ли Его Слово нашим путеводителем, нашим убеждением? Видим ли мы в Нём милосердный лик Бога, Который всегда прощает и ждёт, чтобы дать нам прощение? Помолимся Пресвятой Деве Марии, рабе Господей, ожидая с надеждой Царства Божьего».