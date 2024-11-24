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ПАПА РИМСКИЙ

Святейший Отец: Кто для нас Царь Иисус?

«Иисус – царь свидетель, Который возвещает истину», – отметил Папа Франциск перед чтением молитвы Angelus в праздник Господа нашего Иисуса Христа, Царя вселенной.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, Епископ Рима прокомментировал воскресное Евангелие (Ин 18,33-37), размышляя о значении слов «царь» и «мир», прозвучавших в кратком диалоге Иисуса с Понтием Пилатом. Задавая вопрос «Ты Царь Иудейский?», Пилат хочет понять, представляет ли стоящий перед ним человек угрозу: рассуждая как чиновник империи, он видит в царстве земную власть, правящую силу. «Мир» Понтия Пилата – это торжество сильных над слабыми, богатых над бедными, жестоких над кроткими. «Мир, который мы, к сожалению, очень хорошо знаем», – отметил Папа. Однако Господь вкладывает в понятие «царство» совершенно иной смысл:

«Царская власть Иисуса, воплощённого Слова, заключается в Его истинном и действенном слове, которое преображает землю».

Святейший Отец подчеркнул, что Господь возвещает новый мир небесного царства, нисходящего на землю в истине и благодати, – царства Божественной любви, приносящей свободу, прощение, покой и справедливость.

«Пилат говорит с Иисусом, находясь рядом, но остаётся далёким, живя в другом мире», – отметил Папа Франциск. Сердце Пилата закрыто перед истиной, хотя она стоит перед ним, и слова на Кресте «Царь Иудейский» стали исполнением истины, которую префект Иудеи так и не понял.

Паломники на площади Святого Петра (24 ноября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (24 ноября 2024 г.)

Обращаясь к верующим, Папа Франциск призвал задуматься:

«Можем ли мы сказать, что Иисус – наш “царь” или в нашем сердце есть другие “цари”? В каком смысле? Является ли Его Слово нашим путеводителем, нашим убеждением? Видим ли мы в Нём милосердный лик Бога, Который всегда прощает и ждёт, чтобы дать нам прощение? Помолимся Пресвятой Деве Марии, рабе Господей, ожидая с надеждой Царства Божьего».

Паломники на площади Святого Петра (24 ноября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (24 ноября 2024 г.)
24 ноября 2024, 12:10

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.