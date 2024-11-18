Св. Отец: даже в момент нашего отчаяния Господь рядом

Утром 17 ноября в Ватиканской базилике Папа Франциск возглавил воскресную Мессу по случаю VIII Всемирного дня бедных, который в этом году посвящён теме «Молитва бедных возносится к Богу». В своей проповеди Епископ Рима напомнил о центральной роли милосердия в жизни каждого христианина, призвав не отворачиваться от бедных и служить им с открытым сердцем.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Папы, тревожные, апокалиптические фразы литургии на самом деле несут послание надежды. Даже в трудные времена, когда мир охвачен войнами, голодом и несправедливостью, христиане могут видеть знаки Божьего присутствия.

Святейший Отец обратил внимание на борьбу между тревогой и надеждой, которая происходит в сердце каждого человека. Современная эпоха с её постоянным потоком негативных новостей усиливает страх и чувство бессилия, однако Евангелие учит смотреть глубже и понимать присутствие Божьей любви, которая приближается, чтобы нас спасти. Смерть и воскресение Христа являются источником надежды и новой жизни: на Голгофе солнце померкнет, но воскресение Иисуса преодолеет смерть и из руин истории возродится новый мир, освобожденный от зла. Необходимо внимать словам Иисуса, чтобы видеть надежду даже в самые тёмные моменты нашей жизни и сохранять веру, что Бог приходит, чтобы нас спасти.

Особое место в проповеди занял вопрос нищеты. Папа указал на опасность равнодушия, которое вытесняет бедных на обочину общества. Вера без дел милосердия теряет свою суть, превращаясь в формальную набожность, поэтому каждый верующий призван задуматься: касается ли он рук нуждающегося или просто бросает монету? Смотрит ли в глаза этому человеку или отворачивается?

Святая Месса в Ватикане 17 ноября 2024 г.

Христианская вера должна пробуждать в нас «мистицизм с открытыми глазами», чтобы мы могли заметить страдания мира и несчастья бедных и отнестись к ним с состраданием, как Христос. По словам Папы, христианская надежда, которая исполнилась в Иисусе и реализуется в Его Царстве, нуждается в каждом из нас. Служение бедным – не просто дополнительная миссия Церкви, а её сущность, и это служение должно стать частью повседневной жизни через маленькие, но искренние жесты милосердия. Церковь становится собой лишь тогда, когда служит бедным, открывая двери для всех, подчеркнул Святейший Отец и в конце проповеди обратился с решительным призывом:

«Я говорю это Церкви, говорю это правительствам государств и международным организациям, говорю это всем и каждому: пожалуйста, не забывайте о бедных».