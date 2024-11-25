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Частная аудиенция в Ватикане 25 ноября 2024 г. Частная аудиенция в Ватикане 25 ноября 2024 г. 
ПАПА РИМСКИЙ

Св. Отец встретился с президентом Республики Конго

25 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Конго г-на Дени Сассу-Нгессо, который затем встретился с государственным секретарём Его Святейшества кардиналом Пьетро Паролином и заместителем секретаря по связям с государствами и международными организациями монсеньором Мирославом Станиславом Ваховским.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В ходе беседы в Государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Республикой Конго, а также обсуждены некоторые аспекты политической и социально-экономической ситуации в стране, в частности, сотрудничество с поместной Церковью в области образования, здравоохранения и заботы об окружающей среде.

Стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, отметив важность содействия диалогу и примирению между народами, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.

Частная аудиенция в Ватикане 25 ноября 2024 г.
Частная аудиенция в Ватикане 25 ноября 2024 г.
25 ноября 2024, 13:38

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