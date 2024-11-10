Св. Отец: Розарий – источник надежды и мира

Папа Франциск перед образом Пресвятой Богородицы Розария во время пастырского визита в Помпеи 21 марта 2015 г.

10 ноября Папа Франциск обнародовал специальное послание по случаю 150-летия со дня передачи иконы Богоматери Розария в Помпеи. Святейший Отец выражает духовную близость паломникам, которые в течение Юбилейного года будут посещать местный храм, обретая утешение и надежду в лике Пресвятой Богородицы.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Когда икона Богоматери Розария прибыла в Помпеи, будущий основатель святилища Бартоло Лонго пережил глубокое духовное обращение; ощутив призыв распространять молитву Св. Розария, он стал его пламенным апостолом, напоминает Епископ Рима. Эта богородичная молитва остаётся важным средством для духовного обновления и евангелизации, к чему сегодня особенно призвана Церковь.

Юбилей помпейской иконы совпадает с предстоящим Юбилейным годом, сосредоточенным на Христе как нашей надежде, а также с 1700-летием Первого Никейского собора, укрепившего веру в Божественную Троицу, пишет Папа, подчёркивая, что молитва Розария позволяет созерцать тайны жизни Спасителя взором Его Пресвятой Матери.

«Необходимо заново открыть красоту Розария в семьях и домах. Эта молитва помогает созидать мир: важно предлагать её молодым людям, чтобы они увидели в ней не повторение или монотонность, а неустанное деяние любви. Розарий также является источником утешения для больных и страждущих, сладостной цепью, связывающей нас с Богом, но также и узами любви, обнимающими последних и отверженных, каковыми, по мнению Бартоло Лонго, были в особенности сироты и дети заключённых».

Святейший Отец возносит молитвы, дабы Богородица Помпейская и впредь вдохновляла верующих на путь согласия, милосердия и братства