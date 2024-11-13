Св. Отец: «Мы очень нуждаемся в мире!»

На завершение общей аудиенции в среду 13 ноября Папа Франциск тепло приветствовал тысячи паломников на площади Святого Петра, особенно молодёжь, больных, стариков и молодожёнов, попросив христианскую общину молиться о восстановлении мира на земле.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 13/11/2024 Папа Франциск: Пресвятая Богородица учит верности На общей аудиенции 13 ноября Папа Франциск обратился к тысячам паломников на площади Святого Петра с катехизическим наставлением, посвящённым роли Пресвятой Девы Марии в жизни ...

Епископ Рима призвал верующих «каждый день черпать силы и мужество в Боге, чтобы в полной мере претворять в жизнь своё человеческое и христианское призвание».

«Не будем забывать о странах, охваченных войной. Братья и сёстры, измученная Украина претерпевает страдания! Не будем забывать об Украине, не будем забывать о Палестине, Израиле, Мьянме и многих других странах, где идёт война. Будем помнить о той группе расстрелянных, ни в чём не повинных палестинцев. Помолимся о мире: мы очень нуждаемся в мире!» – воззвал Святейший Отец и преподал верующим апостольское благословение.