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Последствия ракетного обстрела Киева (Украина, 13 ноября 2023 г.) Последствия ракетного обстрела Киева (Украина, 13 ноября 2023 г.) 
ПАПА РИМСКИЙ

Св. Отец: «Мы очень нуждаемся в мире!»

На завершение общей аудиенции в среду 13 ноября Папа Франциск тепло приветствовал тысячи паломников на площади Святого Петра, особенно молодёжь, больных, стариков и молодожёнов, попросив христианскую общину молиться о восстановлении мира на земле.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Епископ Рима призвал верующих «каждый день черпать силы и мужество в Боге, чтобы в полной мере претворять в жизнь своё человеческое и христианское призвание».

«Не будем забывать о странах, охваченных войной. Братья и сёстры, измученная Украина претерпевает страдания! Не будем забывать об Украине, не будем забывать о Палестине, Израиле, Мьянме и многих других странах, где идёт война. Будем помнить о той группе расстрелянных, ни в чём не повинных палестинцев. Помолимся о мире: мы очень нуждаемся в мире!» – воззвал Святейший Отец и преподал верующим апостольское благословение.

13 ноября 2024, 10:57

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