Папа: все злодеяния подлежат суду Божьему

В воскресенье 24 ноября, в 39-й Всемирный день молодёжи, отмечаемый во всех поместных Церквах на епархиальном уровне, Папа Франциск возглавил в Ватикане Святую Мессу праздника Иисуса Христа, Царя Вселенной.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей проповеди Епископ Рима напомнил, что Христос является началом и завершением всего сущего, а Его царство, согласно Писанию, никогда не будет разрушено. Но когда мы оглядываемся вокруг, картина мира вызывает беспокойство: войны, экологические кризисы, социальные разрывы, экономическая нестабильность. Эти вызовы особенно касаются молодёжи, которая сталкивается с неопределённостью будущего. «Почему всё это происходит? Как не опустить рук перед этими проблемами?» – задался вопросом Папа, предложив три ключевые темы для размышления – обвинение, компромисс, истина, – которые могут помочь молодым людям с верой и отвагой преодолевать трудности.

Епископ Рима привёл евангельский эпизод, в котором Иисус предстаёт перед Пилатом как обвиняемый. Несмотря на угрозу смерти Господь остаётся верным истине, проповедуя справедливость, милосердие и прощение. «Вам, дорогие молодые люди, тоже иногда приходится быть 'под обвинением', – сказал Папа. – Не бойтесь осуждения за веру в Евангелие. Поверхностные ценности и ложные обвинения со временем исчезнут, а дела любви останутся навсегда».

Папа призвал молодёжь избегать духовного «макияжа» и не идти на компромисс ради кратковременной славы; истинное величие заключается в искренней, бескорыстной любви:

«Господь любит вас такими, какие вы есть, а не такими, какими кажетесь: перед Ним ваши чистые мечты стоят больше, нежели успех и слава, а искренность ваших намерений стоит больше, чем похвала».

Святая Месса в Ватикане (24 ноября 2024 г.)

Говоря об истине, Святейший Отец подчеркнул, что Христос пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о ней, уча людей любить Бога и ближнего. Только любовь придаёт смысл жизни, и без неё человек остаётся в плену эгоизма, корня всех несправедливостей. «Многие злодеяния, от которых мы страдаем, – дело рук человека, обманутого лукавым, но все в конечном итоге подлежит Божьему суду», на котором ответят за то, что унижали других, убивали и развязывали войны. Папа призвал молодёжь следовать примеру Христа, любить, свидетельствовать об истине конкретными делами милосердия, заботиться о стариках и неимущих. Новые поколения ответственны за будущее Церкви, и на этом пути нельзя не бояться трудностей и ошибок, ведь Господь всегда готов поддержать нас и возродить.

Папа Франциск напутствовал юных паломников из Южной Кореи: во время богослужения они приняли от португальских ровесников Крест и богородичную икону Всемирного дня молодёжи, который состоится в Сеуле в 2027 году.