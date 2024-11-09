Радость самоотдачи. Папа о миссии донора крови

9 ноября Папа Франциск встретился в Ватикане с представителями Итальянской федерации объединений доноров крови (FIDAS) по случаю её 65-летия. Святейший Отец выразил глубокую признательность тысячам доноров, выделив три основные ценности их миссии – радость, свидетельство и солидарность.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Папа Франциск подчеркнул, что служение доноров крови сопровождается подлинной радостью, исходящей из бескорыстного и анонимного дара. По словам Иисуса, «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян 20,35). Даруя частицу себя – кровь, доноры находят счастье в жертвенной любви.

Второй аспект – свидетельство: в мире индивидуализма, где часто видят в людях скорее врага, чем брата, жертвование крови становится актом, разрушающим барьеры и преодолевающим безразличие. Папа Франциск сравнил кровь, питающую каждый орган независимо от цвета кожи или происхождения человека, с любовью, объединяющей всех людей. Жест вытянутой руки донора при сдаче крови напоминает распахнутые руки Господа на Кресте, являя собой истинную жертвенную любовь. Милосердие – неотъемлемая часть евангелизационной миссии Церкви.

Наконец, Папа Франциск призвал доноров видеть в их благородной миссии путь к духовной солидарности, объединяющий людей в едином жесте милосердия. «Следуя за кровью, мы достигаем сердца – места, где сливаются примирение и единство». Святейший Отец выразил надежду, что донорство будет не только проявлением человеческого великодушия, но и духовным подношением Господу, Который страдает в каждом нуждающемся.

В конце встречи Епископ Рима поблагодарил Итальянскую федерацию объединений доноров крови за служение и преподал апостольское благословение её членам, их семьям и всем сотрудникам.