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Послание Папы Франциска об изучении истории Церкви Послание Папы Франциска об изучении истории Церкви 
ПАПА РИМСКИЙ

Послание Папы об изучении истории Церкви

21 ноября Папа Франциск опубликовал послание, посвящённое обновлению подходов к изучению истории Церкви. Глубокое понимание прошлого помогает лучше интерпретировать современность, особенно при подготовке будущих священников и пастырских работников. История Церкви, по словам Папы, должна быть изучена честно, без умолчаний

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец призывает студентов богословия развивать «историческую чувствительность» – способность осознавать историческую природу человеческого бытия. Связь с предыдущими поколениями формирует настоящее и открывает путь к осмысленному будущему: память, объединяющая поколения, питает коллективное сознание, укрепляет ответственность и солидарность, превращая изучение истории в основу духовного и этического развития.

Папа Франциск сравнивает Церковь с матерью, которую следует принимать со всеми её достоинствами и недостатками. При этом нужно избегать идеализации прошлого, забывая о сложностях и ошибках. История Церкви, как и генеалогия Иисуса, полна «проблемных имён», которые свидетельствуют о непростом историческом пути. Церковь учится на своих ошибках и исцеляет как свои раны, так и раны мира, в котором живёт, подчёркивает Епископ Рима.

В послании звучит предостережение от «отмены прошлого» и создания искажённых воспоминаний, что открывает путь манипуляциям и разрушает уважение к исторической правде. Святейший Отец призывает помнить трагические события, такие как Холокост и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, чтобы избежать повторения ошибок: без памяти невозможно расти и двигаться вперёд.

По словам Папы, изучение истории Церкви не может сводиться к хронологическим сводкам или поверхностным выводам; необходимо уделять особое внимание первоисточникам и достоверным свидетельствам. Истинная красота Церкви проявляется там, где она казалась побеждённой, напоминает Папа.

Послание завершается призывом:

«Речь идёт не о пустых разговорах, поверхностных чтениях или бездумном копировании выдержек из Интернета, а о глубоком изучении. Изучении, необходимом для того, чтобы задавать себе вопросы о смысле жизни, не скатываясь при этом в банальность. Ваша великая задача – противостоять ослепляющему однообразию массовой культуры динамичными и решительными действиями, основанными на поисках, знаниях и обмене опытом».

21 ноября 2024, 12:40

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