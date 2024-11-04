Папа: заботиться об уязвимых – значит заботиться о Господе

Утром 4 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников III встречи «Церквей полевого госпиталя» (III Encuentro de Iglesias Hospital de Campaña), – международной организации, помогающей самым бедным и отверженным.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В обращении к делегатам Святейший Отец подчеркнул три главных аспекта их деятельности, и первым из них является провозглашение Христа: Церковь должна видеть лик Спасителя в неимущих и уязвимых, поддерживать их, возвещая Благую весть своими действиями. Господь Иисус первым уничижил Себя Самого, став нищим (см. Фил 2,6-11).

Второй аспект касается устранения вопиющего неравенства между богатыми и бедными, которое противоречит воле Бога: социальная структура должна быть исправлена, и никто не может оставаться равнодушным к страданиям других (см. Быт 4,9). Папа Франциск указал на две группы, особенно подверженные дискриминации и неравенству: детей и стариков.

Наконец, третий аспект служения «Церквей полевого госпиталя» относится к необходимости сеять надежду в сердцах уязвимых людей – бездомных, беженцев, жертв войны, ибо христианская надежда имеет основание в Боге, а не в человеке и не зависит от обстоятельств. То, что кажется невозможным для людей, вполне возможно для Бога (см. Мф 19,26).

«Трудясь в Церкви, постоянно открывайте для себя, что забота о самых уязвимых – это всегда привилегия, ибо их есть Царство Небесное (см. Мф 5,3). Заботиться о самых уязвимых – значит заботиться о Самом Господе».

Это составная часть подлинной евангелизации, потому что благовестие не должно сводиться к абстрактной идеологии, но конкретизироваться в помощи ближним. Папа Франциск особо подчеркнул важность надежды, в частности, для украинских беженцев:

«Война – очень тяжелая реальность, приносящая гибель и разрушение. Позаботьтесь об этих людях».

В конце обращения Святейший Отец поблагодарил гостей за достоверное свидетельство христианской жизни и призвал их продолжать нести надежду, милосердие и любовь самым нуждающимся.