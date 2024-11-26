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Представитель Св. Престола монсеньор Балестреро зачитывает послание Папы Франциска Представитель Св. Престола монсеньор Балестреро зачитывает послание Папы Франциска 
ПАПА РИМСКИЙ

Папа выступил за запрет противопехотных мин

Папа Франциск обратился с посланием к участникам Пятой обзорной конференции государств по рассмотрению действия Конвенции о запрещении противопехотных мин, которая в эти дни проходит в Сиемреапе (Камбоджа).

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Святейший Отец призывает все государства, которые ещё не ратифицировали Конвенцию, присоединиться к ней, прекратив производство, применение, накопление и продажу противопехотных мин, и заняться их уничтожением. Эти мины продолжают наносить серьёзный ущерб гражданскому населению, особенно детям, «сея страх, препятствуя средствам к существованию, примирению, миру и целостному развитию».

Папа с сожалением отмечает, что спустя 25 лет с момента вступления Конвенции в силу противопехотные мины всё ещё используются, продолжая калечить и убивать даже спустя годы после окончания войн.

«Конфликты – это крах человечества в его стремлении жить как единая семья».

Папа выражает признательность тем, кто занимается разминированием, неправительственным и государственным организациям, а также религиозным ассоциациям, оказывающим помощь пострадавшим. Католическая Церковь остаётся твёрдо привержена делу помощи жертвам и укрепления глобального мира.

Святейший Отец призывает участников конференции к полной реализации положений Конвенции, укреплению международной солидарности и уважению взятых на себя обязательств. Любая задержка в выполнении этих мер, по его словам, неизбежно приведёт к росту числа человеческих жертв.

Послание завершается пожеланием, чтобы конференция стала важным шагом на пути к миру, свободному от противопехотных мин, и обеспечила всестороннюю поддержку и восстановление для пострадавших.

26 ноября 2024, 10:54

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