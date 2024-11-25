Папа встретился с международной делегацией джайнистов

25 ноября Папа Франциск встретился с международной делегацией джайнистов, прибывших в Ватикан под эгидой лондонского Института джайнологии.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Я рад, что ваш визит является частью растущего диалога между джайнистами и христианами, который ведётся уже несколько десятилетий при поддержке Департамента по межрелигиозному диалогу», – отметил Папа.

Святейший Отец поблагодарил гостей за стремление к сотрудничеству и подчеркнул, что их встречи с представителями департамента будут посвящены вопросам инклюзивности, разнообразия и общего поиску путей для созидания лучшего будущего.

Епископ Рима напомнил о важности заботы о бедных и уязвимых, призвав противостоять индивидуализму и безразличию, которые разрушают достоинство и права ближнего. «Господь создал всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве и призвал их жить вместе как братья и сёстры», – подчеркнул Папа.

В конце встречи Святейший Отец пожелал гостям плодотворного диалога и выразил уверенность, что подобные межрелигиозные встречи укрепляют дух братства и стремление построить прочный мир.