Папа встретился с богословами и сообщил о желании посетить Никею

Папа Франциск принял на аудиенции участников пленарной сессии Международной богословской комиссии.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В центре обращения Папы к теологам были два призыва, и первый из них – вернуть Христа в центр. Предстоящий Юбилей побуждает нас снова сосредоточиться на лике Христа, подчеркнул Папа и выразил пожелание отправиться в те места, где 1700 лет назад проходил Никейский собор. На этом первом вселенском соборе «вера в Иисуса, Сына Божьего, ставшего плотью ради нас и ради нашего спасения, была сформулирована и исповедована как свет, открывающий смысл реальности и участь всей истории». В свете этой веры мы являемся братьями друг для друга: «Братство, укорененное во Христе, становится для нас основной этической задачей», и именно этому была посвящена пленарная сессия Международной богословской комиссии. Ватиканские богословы поставили перед собой цель разработать документ об актуальном значении веры, исповедованной в Никее. Сегодня это особенно важно для того, чтобы «сеять семена надежды там, где мы живем».

Второе поручение Папы Франциска своим сотрудникам-богословам – развивать богословие синодальности, углубляя ее значение. Синодальность, пояснил Папа Франциск, была идеей Павла VI по завершении Второго Ватиканского собора: он учредил Секретариат Синода епископов, и богословие синодальности шаг за шагом развивалось за последние 60 лет и «созрело» в наши дни, когда уже «невозможно помыслить пастырство без синодальности». В частности, теологи - сотрудники Папы призваны размышлять о миссионерской цели синодальности и об участии Народа Божьего во всем его разнообразии культур и традиций.

В конце встречи Папа пожелал богословам быть похожими на апостола Иоанна, который, пребывая в доверительных отношениях с Учителем, «припал к Его груди» (ср. Ин 13,25).