Папа возглавил Св. Мессу на Лаурентийском кладбище в Риме

Утром 2 ноября, когда Церковь вспоминает всех усопших верных, Папа Франциск совершил Святую Мессу на Лаурентийском кладбище в Риме. Перед началом богослужения Святейший Отец помолился в «Саду ангелов», где покоятся дети, умершие ещё до рождения.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Литургические чтения Св. Мессы объединяла глубокая надежда на спасение и жизнь вечную, которые Бог обещает верующим в Него: Божья любовь и милосердие проявляются через искупление во Христе. Через Его смерть и воскресение люди обрели примирение с Богом, их надежда не будет постыжена, ведь Сам Господь заверяет: «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Ин 6,40).

После чтения Евангелия последовал момент молитвенного размышления в тишине, а затем Папа Франциск возглавил Молитву верных. Святейший Отец призвал задуматься о тайне смерти в свете воскресения Иисуса Христа, чтобы вера поддерживала христиан на жизненном пути и пробуждала стремление к Небесному Отечеству. Участники Святой Мессы молились, дабы Господь принял в Своё Царство усопших, жертв ненависти и насилия, утешил скорбящие семьи и укрепил всех в надежде на вечную жизнь.

Святая Месса на Лаурентийском кладбище (Рим, 2 ноября 2024 г.)

«Господи, Ты знаешь, что наша земная жизнь – лишь мгновение, – воззвал Святейший Отец. – Научи нас ценить каждый день и даруй мудрость сердца, чтобы видеть в смерти не конец, а переход к полноте жизни».

Богослужение на Лаурентийском кладбище для Папы Франциска стало вторым за время его понтификата: 2 ноября 2018 г. он возглавил там Св. Мессу и помолился у могил детей в «Саду ангелов».