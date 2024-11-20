Папа: война в Украине – позорное несчастье для всего человечества

На завершение общей аудиенции в Ватикане 20 ноября Папа Франциск напомнил: «Вчера исполнилась тысяча дней со дня вторжения в Украину – трагическая дата, омраченная страданиями и разрушениями, и в то же время – позорное несчастье для всего человечества. Однако это не должно помешать нам поддерживать истерзанный украинский народ, молиться о мире и работать над тем, чтобы диалог заменил оружие, а встреча – конфронтацию».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима сообщил паломникам, что позавчера он получил письмо от молодого украинского студента, и привёл его содержание:

«Отче, когда в среду Вы будете вспоминать мою страну и у Вас будет возможность обратиться ко всему миру в тысячный день этой ужасной войны, пожалуйста, говорите не только о наших страданиях, но будьте также свидетелем нашей веры. Пусть она и несовершенна, но её ценность от этого не уменьшается – она окрашивает болезненными мазками образ воскресшего Христа. В эти дни в моей жизни было очень много смертей. Жить в городе, где ракета убивает и ранит десятки мирных жителей, быть свидетелем стольких слёз – тяжело. Мне хотелось бежать, вернуться в детство, в объятия матери, хотелось бы просто молчать и любить, но я благодарю Бога, что через эту боль я учусь любить ещё сильнее. Боль – это не только путь к гневу и отчаянию; если она основана на вере, то становится хорошим наставником любви. Отче, если боль причиняет страдание, значит, Вы любите. Поэтому, когда Вы будете говорить о нашей боли, когда будете вспоминать тысячу дней страданий, вспомните и о тысяче дней любви, потому что только любовь, вера и надежда придают ранам истинный смысл».