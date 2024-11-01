Папа: война – это торжество лжи и фальши

В полдень 1 ноября, на завершение богородичной молитвы Angelus, Папа Франциск выразил соболезнования семьям жертв крупного теракта, совершённого несколько дней назад в Республике Чад, а также всем, кто пострадал от наводнений в Валенсии: «Да поддержит Господь страждущих, и тех, кто приходит с помощью».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Святейший Отец приветствовал участников традиционного римского «Забега святых», организованного Фондом миссий Дона Боско. По его словам, и в этом году спортсмены напоминают, что «христианская жизнь – это бег, но не мирской, это бег любящих сердец!».

«Спасибо вам за поддержку строительства спортивного центра в Украине».

Папа Франциск призвал верующих не забывать в молитвах об истерзанной Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Южном Судане и обо всех народах, страдающих от войн:

«Братья и сёстры, война – это всегда поражение, всегда! Она отвратительна, являясь торжеством лжи и фальши: человек стремится к наибольшей собственной выгоде и наибольшему ущербу для противника, попирая человеческие жизни, окружающую среду, инфраструктуру, всё вокруг, маскируясь ложью. При этом страдают невинные: я думаю о 153 женщинах и детях, убитых в последние дни в Газе».

Епископ Рима напомнил, что 2 ноября Церковь совершает ежегодное поминовение всех усопших верных, и сообщил, что завтра утром он возглавит Святую Мессу на римском кладбище Лаурентино:

«Будем помнить, что Евхаристия – это самая великая и самая действенная молитва за души усопших».