Папа: в соборе Св. Петра все должны чувствовать себя как дома

11 ноября Папа Франциск принял в Апостольском дворце Ватикана техников и партнёров Фабрики Святого Петра, ответственных за реализацию проектов в Ватиканской базилике.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима поблагодарил гостей за труд и подчеркнул важность использования современных технологий в «миссионерском духе», а не с туристическим подходом, чтобы их основным предназначением всегда было служение благовестию Церкви. По словам Папы, базилика Святого Петра – это дом молитвы для всех народов, унаследованный нынешним поколением от христиан прошлого. Забота о храме – это не только материальное обслуживание, но и духовная ответственность.

Для обеспечения подлинной миссии базилики Святейший Отец предложил следовать трём ключевым критериям: это «молитвенный слух, зрение веры и осязание паломников». Эти ориентиры должны помочь базилике оставаться живым, священным пространством для всех, где каждый посетитель чувствует себя желанным гостем – будь то верующий, который ищет Бога, или турист, который восхищается искусством. Особым образом Папа выделил историческую значимость гробницы святого апостола Петра и призвал направлять все усилия на поддержку духовного пути Народа Божьего, чтобы каждое нововведение отражало миссию Церкви и укрепляло веру.

В этом ключе Святейший Отец напомнил о роли местных отцов-исповедников, назвав их служение «скрытым искусством». Он попросил, чтобы иеромонахи постоянно были доступны, и подчеркнул: нужно всегда прощать каждого, кто приходит на исповедь, и преподавать благословение всем, кто просит об этом, независимо от их вероисповедания.