Папа: Святой Дух дарует молитву и обретается молитвой

6 ноября на площади Святого Петра Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений, сосредоточив внимание на роли Святого Духа в молитве.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к участникам общей аудиенции, Епископ Рима отметил, что молитве необходимо учиться каждый день, она должна возноситься в духе смирения, искренности, спонтанности и свободы. Дух Святой в христианской молитве – это одновременно и её вдохновитель, и её цель. Папа подчеркнул: Святой Дух не только дарует молитву, но и Сам является её предметом и целью.

«Мы молимся, чтобы получить Святого Духа, и обретаем Его, чтобы молиться по-настоящему, то есть как дети Божьи».

Прежде всего, необходимо молиться о даре Святого Духа, отметил Папа. В Евангелии Господь Иисус утверждает: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк 11,13). В Новом Завете Святой Дух всегда нисходит в моменты сугубой молитвы: Он сошёл на Иисуса во время Его крещения, когда Иисус молился Небесному Отцу, Он сошёл на учеников в день Пятидесятницы:

«Это единственная ‘власть’, которую мы имеем над Духом Божьим».

Общая аудиенция в Ватикане 6 ноября 2024 г.

Святой Дух дарует истинную молитву. Апостол Павел говорит, что Дух приходит на помощь нашим немощам и ходатайствует с неизреченными стенаниями. Святой Дух знает наши нужды и ходатайствует за нас по замыслу Божьему. Мы не знаем, как молиться, ищем собственной выгоды, но Дух Божий побуждает нас чувствовать себя детьми Божьими и вкладывает в наши уста возглас: «Отче!», – подчеркнул Папа Франциск:

«Христианская молитва – это не разговор человека с Богом ‘на другом конце телефона’, нет, это Бог молится в нас! Мы молимся Богу через Бога».

Именно в молитве Святой Дух проявляет Себя как «Параклит», то есть заступник и защитник: Он не обвиняет нас перед Богом, а защищает, помогает вкусить утешительное милосердие Отца, отметил Епископ Рима. Даже когда наше сердце упрекает нас, Святой Дух напоминает, что Бог намного больше нашего сердца. Он также учит нас ходатайственной молитве за братьев и сестёр, больных, заключённых «и даже за тёщу» – такая молитва особенно благоугодна Богу, ибо она чиста и бескорыстна. Когда все молятся за всех, молитва умножается и становится ещё ценнее для Церкви, особенно во время подготовки к Юбилею 2025 года:

«Да поможет нам Святой Дух в молитве, в которой мы столь нуждаемся!».