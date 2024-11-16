Папа – семинаристам: «Отправляйтесь к узникам»

16 ноября Папа Франциск встретился с семинаристами из епархий Памплоны, Туделы, Сан-Себастьяна и духовной семинарии Redemptoris Mater (Испания).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Епископа Рима, священник не может быть ничем иным, как живым образом Иисуса Христа, Искупителем с большой буквы: это означает многое, но в особенности – посещение узников. Святейший Отец подчеркнул, что миссия пресвитера заключается в том, чтобы нести утешение и надежду всем заключённым – не только в государственных тюрьмах, но и в тюрьмах идеологических, нравственных, «которые порождают эксплуатацию, уныние, невежество и забвение Бога». Священник должен быть рядом с теми, кто особенно нуждается в Божьей любви, отметил Папа, напомнив, что с момента своей епископской хиротонии он всегда посещает тюрьмы в Страстной четверг и омывает ноги заключённым.

«Вы получите священническое помазание, и оно должно освобождать узников, тех, кто закован в цепи, не осознавая этого (см. Лк 4,18), кто прикован ко многим вещам культуры и общества, к порокам и скрытым грехам».

Обращаясь к евангельскому тексту от Луки, Папа призвал семинаристов задуматься над ключевыми аспектами церковного служения: это готовность следовать за Святым Духом, смирение перед лицом искушений, единение с Народом Божьим. Будущие священники должны очищаться от лишнего и не искать материальной власти или похвалы, они призваны оставаться частью своего народа, помнить о корнях и быть открытыми для всех, независимо от их происхождения или положения.

Частная аудиенция в Ватикане 16 ноября 2024 г.

Епископ Рима напомнил о важности благословения и исцеления: пресвитеры должны возлагать свои руки с тем же упованием, с каким Господь исцелял расслабленных.

«Именно так поступил Иисус на Кресте, запечатлев нашу рану на Своём Сердце и руках, уничтожив Своей любовью нашу смерть и перейдя Своими страстями через пропасть, отделявшую нас от Бога. Поэтому будьте мужественны, самоотверженны и неутомимы в возвещении Божьего милосердия, которое Господь так щедро излил на вас, избрав для служения».