G20, Папа Франциск: голод – «косвенное убийство»

18 ноября на саммите G20 в Рио-де-Жанейро кардинал Пьетро Паролин зачитал послание Папы Франциска, обращённое к мировым лидерам. Святейший Отец призвал к немедленным действиям против голода и бедности, – «преступления против человечества».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима напоминает, что обеспечение продовольственной безопасности должно стать первоочередной задачей политики, потому что финансовые спекуляции, манипулирующие ценами на продукты, обрекают миллионы людей на страдания и смерть, в то время как тонны еды выбрасываются, и это настоящий скандал.

Папа подчёркивает разрушительное влияние войн на глобальную экономику и продовольственные цепочки. Эскалация конфликтов, терроризм, агрессивная внешняя политика не только приводят к жертвам и массовой миграцияи, но и усиливают бедность и голод, распространяя своё воздействие далеко за пределы зон боевых действий. В послании звучит призыв к лидерам государств искать новые пути для достижения устойчивого мира, способного восстановить достоинство самых неимущих.

«Войны продолжают оказывать значительное давление на национальную экономику в основном из-за непомерных сумм, потраченных на оружие и вооружение».

В сочетании с этим возникает парадокс: более 3 миллиардов человек, с одной стороны, не имеют доступа к полноценному питанию, а с другой – почти 2 миллиарда жителей планеты «имеют избыточный вес или ожирение из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни». По мнению Папы, необходимо неотложные согласованные меры, чтобы привести к изменениям на всех уровнях и реорганизовать продовольственные системы в целом.

«Те, кто из-за ростовщичества и алчности провоцируют голод и смерть своих братьев и сестёр в человеческой семье, косвенно совершают убийство, в этом есть их вина».

По словам Святейшего Отца, бедность и голод неразрывно связаны: проблема голода – это следствие глубоких социальных и экономических беззаконий, а не только недостатка продовольствия. На планете достаточно еды, чтобы накормить всех, но её распределение остаётся крайне неравномерным. «Голод – это преступление, а продовольствие – неотъемлемое право. Часто, ведя семантические или идеологические споры, мы позволяем нашим братьям и сестрам умирать от голода и жажды», – заявляет Папа, добавляя, что современное общество должно приложить максимальные усилия для справедливого перераспределения ресурсов и ликвидации бедности: для этого необходим «комплексный, глобальный и многосторонний подход» в долгосрочной перспективе.

Святейший Отец предлагает использовать средства, направляемые на военные расходы, для создания Глобального фонда по борьбе с голодом и развитию беднейших стран. Этот подход, по его мнению, поможет предотвратить насильственные конфликты и массовую миграцию.

Папа Франциск предостерегает от попыток уничтожить культурное и традиционное наследие народов под предлогом прогресса и призывает к противодействию «идеологической колонизации». Международные инициативы должны учитывать реальные потребности местных сообществ, а не служить чьим-либо корыстным интересам.

Епископ Рима завершает послание призывом признать достоинство каждого человека и созидать мир, где никто не будет лишён ежедневного пропитания. Со своей стороны, Святейший Престол продолжит вносить вклад в общее благо через католические учреждения по всему миру.

«Пусть в нашем мире ни один человек, возлюбленный Богом, не будет лишен хлеба насущного», – призывает Папа Франциск.