Папа: ремесленники — созидатели красоты и гармонии

15 ноября в Ватикане Папа Франциск встретился с представителями Национальной конфедерации ремесленников среднего и малого бизнеса. В своём обращении Епископ Рима подчеркнул ценность человеческого труда в мире, нуждающемся в красоте и гармонии.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Ремесло — это не только способ зарабатывать на жизнь, но и путь самовыражения через творчество. Это проявление величия человеческого труда, где соединяются усилия разума, рук и души. Работа руками, будь то создание шедевра или простого изделия, — это проявление замысла Бога, Который доверил человеку творить, украшая мир и служа добру, отметил Папа.

Святейший Отец подчеркнул, как важно преодолеть страх, который парализует душу и разрушает творчество. Именно готовность встречать жизненные трудности с мужеством, оставляя сомнения позади, позволяет ремесленникам быть истинными творцами красоты, вдохновляемыми Провидением. В повседневной работе мы также остаёмся частью великого замысла Бога, Который щедро одаряет нас Своими дарами.

Папа Франциск отметил роль ремесленников в поддержании мира и гармонии, особенно в условиях нынешних конфликтов и социальной напряжённости. «Придавать окружающему миру красоту — значит созидать мир», — подчеркнул Святейший Отец, добавив, что в эпоху войн даже самые простые человеческие усилия могут стать источником надежды. Труд мастеров, стремящихся создавать, а не разрушать, становится важным шагом в восстановлении веры в человеческий потенциал и способность творить великое. Каждый человек призван стать мастером, который своими усилиями способствует общему делу мира и добра.

В завершение встречи Папа поблагодарил гостей за их труд и призвал черпать силы и вдохновение в жизни святого Иосифа, чье трудолюбие и преданность служат примером для всех.