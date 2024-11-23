Папа провёл параллели между трудом рыбаков и медиков

23 ноября Папа Франциск встретился в Зале Павла VI с руководителями итальянского Морского апостольства, представителями рыболовного промысла, а также с участниками международного симпозиума «Универсальность и устойчивость европейских служб здравоохранения», проходившего накануне в Папском Латеранском университете.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к рыбакам, Папа напомнил о недавнем Всемирном дне рыболовства и связал истоки этой профессии с началом миссии Церкви. Сам Иисус Христос доверил основание Церкви апостолу Петру, рыбаку из Галилеи, напомнил Святейший Отец, подчеркнув, что труд рыбака требует упорства и стойкости перед лицом многочисленных трудностей, таких как рост издержек, чрезмерная бюрократия и конкуренция со стороны крупных корпораций.

Папа особо отметил ценность командного духа, который проявляется в профессии рыбака: успех работы каждого зависит от вклада всех. По его словам, рыбная ловля становится не только «школой жизни», но и символом апостольского призвания.

Святейший Отец провёл параллели между профессиями рыбаков и медиков, подчёркивая их преданность своему делу и необходимость командной работы. Медработники, изнурённые трудными сменами и переживаниями за пациентов, призваны заботиться о себе и друг о друге, чтобы сохранять силы для служения другим. Папа напомнил о святых, посвятивших свою жизнь служению больным: Иоанне Божьем, Джузеппе Москати, Матери Терезе из Калькутты. Очень важно сострадание к самым слабым и уязвимым, а также «оживление системы здравоохранения изнутри, чтобы никто не был брошен на произвол судьбы».

Особое внимание Епископ Рима уделил роли семьи в жизни рыбаков и медиков – «основы для обеих профессий». Семейные отношения нужно беречь, ибо они являются «лекарством» против изоляции и индивидуализма, способным укрепить дух в трудные моменты.