Папа призывает Церковь отказаться от неевангельских позиций

«Не бойтесь поднимать паруса по ветру Святого Духа!»: с таким призывом Папа Франциск обратился к Церкви в Италии, которая с 15 по 17 ноября проводит поместное Синодальное собрание.

Ольга Сакун - Град Ватикан

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Эта встреча, проходящая в Папской базилике Святого Павла вне Стен, станет первой из так называемой «пророческой фазы», которая увенчает трёхлетний синодальный путь поместных Церквей. Иерархи обсуждают на ней вопросы, выявленные на предыдущих этапах этого пути, чтобы Церковь могла стать «достоверным свидетелем миссии, к которой призвана», напоминает Святейший Отец в своем послании и отмечает, что материалы, собранные поместными Церквами за все это время, доказывают «жизнеспособность, которая выражается в пути, в совместном созревании и стиле открытости». Цель этих процессов – «мужественные решения», подчеркнул Папа и напомнил, что как раз в базилике Святого Павла 25 января 1959 года Папа Иоанн XXIII провозгласил Второй Ватиканский собор, в то время, когда от Церкви требовалась «непреходящая и животворящая Божественная энергия Евангелия», как пояснил впоследствии сам Иоанн XXIII. Таким образом, на данном этапе, посвященном пророчеству, необходимо «преобразить в решения и в выбор то, что было собрано за последние годы», пишет Папа Франциск и призывает участников Синодального собрания «смотреть на общество, в котором мы живем, сострадательным взглядом, чтобы подготовить будущее, преодолев неевангельские подходы, такие как дефицит надежды, виктимизм, страх и закрытость».