Папа призвал продвигать мир, не падая духом из-за неудач

11 ноября Папа Франциск принял в Ватикане делегацию из епархии Аосты (Италия) и членов Конгрегации каноников Большого Сен-Бернара. Встреча была приурочена к завершению юбилейного года, посвящённого столетию провозглашения св. Бернарда Аостийского покровителем альпинистов и путешественников, а также тысячелетию со дня его рождения.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Особое внимание Епископ Рима уделил миротворческой миссии святого Бернарда, который в XI веке стремился примирить императора Генриха IV и Папу Григория VII даже ценой собственной жизни:

«Известно, что его попытка не увенчалась успехом. Однако это делает его ещё более благородным в наших глазах, ибо показывает его вовлеченность в деликатное и сомнительное дело, не имеющее никаких гарантий успеха. Необходимо продвигать мир, не падая духом даже перед лицом неудачи. Как же сильно мы сейчас нуждаемся в этой смелости!»

Папа также напомнил о других аспектах служения святого Бернарда: он был не только страстным проповедником, но и примером гостеприимства. В знак заботы о путниках, пересекавших альпийские перевалы, святой основал приюты, которые существуют и по сей день. Служение Бернарда, объединившее материальную и духовную помощь, продолжает вдохновлять общину его монашествующих наследников:

«Такова истинная модель и для наших дней: принимать и заботиться о каждом нуждающемся, о его теле и душе, без различий и закрытости».

В конце встречи Папа Франциск пожелал делегатам следовать духовному пути их святого покровителя, сравнив жизненный подвиг Бернара Аостийского с трудным восхождением в горы.