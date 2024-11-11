Папа призвал продвигать мир, не падая духом из-за неудач
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Особое внимание Епископ Рима уделил миротворческой миссии святого Бернарда, который в XI веке стремился примирить императора Генриха IV и Папу Григория VII даже ценой собственной жизни:
«Известно, что его попытка не увенчалась успехом. Однако это делает его ещё более благородным в наших глазах, ибо показывает его вовлеченность в деликатное и сомнительное дело, не имеющее никаких гарантий успеха. Необходимо продвигать мир, не падая духом даже перед лицом неудачи. Как же сильно мы сейчас нуждаемся в этой смелости!»
Папа также напомнил о других аспектах служения святого Бернарда: он был не только страстным проповедником, но и примером гостеприимства. В знак заботы о путниках, пересекавших альпийские перевалы, святой основал приюты, которые существуют и по сей день. Служение Бернарда, объединившее материальную и духовную помощь, продолжает вдохновлять общину его монашествующих наследников:
«Такова истинная модель и для наших дней: принимать и заботиться о каждом нуждающемся, о его теле и душе, без различий и закрытости».
В конце встречи Папа Франциск пожелал делегатам следовать духовному пути их святого покровителя, сравнив жизненный подвиг Бернара Аостийского с трудным восхождением в горы.