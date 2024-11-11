Папа призвал остерегаться лицемерия и показного благочестия

В полдень 10 ноября, перед чтением богородичной молитвы Angelus, Папа Франциск прокомментировал отрывок из воскресного Евангелия от св. Марка (Мк 12,38-44), в котором Иисус обличает перед народом в Иерусалимском храме лицемерное поведение книжников.

София Халходжаева

Этим образованным людям была доверена важная роль в израильской общине, пояснил Святейший Отец: книжники читали, переписывали и толковали Писание, поэтому народ относился к ним с почтением. Однако их поведение часто не соответствовало тому, чему они учили. Они не были последовательны: пользуясь престижем и властью, они смотрели на других «сверху вниз», присваивали себе привилегии и даже шли на откровенное воровство по отношению к слабейшим, таким как вдовы (ср. ст. 40). Вместо того, чтобы использовать возложенную на них роль для служения другим, они превратили ее в инструмент высокомерия и манипулирования. Даже молитва перестала для них быть моментом встречи с Господом, а стала поводом для показного благочестия, для привлечения внимания людей и получения одобрения.

Книжники создавали вокруг себя среду, в которой было нормальным извлекать выгоду за спиной у других, особенно самых беззащитных, верша несправедливость и оставаясь безнаказанными, пояснил далее Папа, напомнив, что Иисус советует «остерегаться» таких людей (см. ст. 38), не подражать им:

«Напротив, Своим словом и примером, как мы знаем, Он учит совсем другим вещам о власти. Он говорит о ней в терминах самопожертвования и смиренного служения (см. Мк 10,42-45), материнской и отцовской нежности к людям (см. Лк 11,11-13), особенно самым нуждающимся (см. Лк 10,25-37). Господь призывает тех, кто наделен властью, смотреть на других со своей позиции силы, не унижая их, а возвышая, давая им надежду и помощь».

Паломники на площади Святого Петра (10 ноября 2024 г.)

В конце обращения Папа призвал верующих задаться вопросом: как мы ведем себя по отношению к окружающим? Смиренны ли мы или кичимся своим положением? Щедры ли и уважительны с людьми или обращаемся с ними грубо и авторитарно? Умеем ли мы склониться над самыми уязвимыми, чтобы помочь им подняться?

«Да поможет нам Пресвятая Дева Мария побороть в себе искушение лицемерия и творить добро без стремления быть замеченными», – воззвал Епископ Рима.