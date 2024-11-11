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ПАПА РИМСКИЙ

Папа призвал остерегаться лицемерия и показного благочестия

В полдень 10 ноября, перед чтением богородичной молитвы Angelus, Папа Франциск прокомментировал отрывок из воскресного Евангелия от св. Марка (Мк 12,38-44), в котором Иисус обличает перед народом в Иерусалимском храме лицемерное поведение книжников.

София Халходжаева  

Этим образованным людям была доверена важная роль в израильской общине, пояснил Святейший Отец: книжники читали, переписывали и толковали Писание, поэтому народ относился к ним с почтением. Однако их поведение часто не соответствовало тому, чему они учили. Они не были последовательны: пользуясь престижем и властью, они смотрели на других «сверху вниз», присваивали себе привилегии и даже шли на откровенное воровство по отношению к слабейшим, таким как вдовы (ср. ст. 40). Вместо того, чтобы использовать возложенную на них роль для служения другим, они превратили ее в инструмент высокомерия и манипулирования. Даже молитва перестала для них быть моментом встречи с Господом, а стала поводом для показного благочестия, для привлечения внимания людей и получения одобрения.

Книжники создавали вокруг себя среду, в которой было нормальным извлекать выгоду за спиной у других, особенно самых беззащитных, верша несправедливость и оставаясь безнаказанными, пояснил далее Папа, напомнив, что Иисус советует «остерегаться» таких людей (см. ст. 38), не подражать им:

«Напротив, Своим словом и примером, как мы знаем, Он учит совсем другим вещам о власти. Он говорит о ней в терминах самопожертвования и смиренного служения (см. Мк 10,42-45), материнской и отцовской нежности к людям (см. Лк 11,11-13), особенно самым нуждающимся (см. Лк 10,25-37). Господь призывает тех, кто наделен властью, смотреть на других со своей позиции силы, не унижая их, а возвышая, давая им надежду и помощь».

Паломники на площади Святого Петра (10 ноября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (10 ноября 2024 г.)

В конце обращения Папа призвал верующих задаться вопросом: как мы ведем себя по отношению к окружающим? Смиренны ли мы или кичимся своим положением? Щедры ли и уважительны с людьми или обращаемся с ними грубо и авторитарно? Умеем ли мы склониться над самыми уязвимыми, чтобы помочь им подняться?

«Да поможет нам Пресвятая Дева Мария побороть в себе искушение лицемерия и творить добро без стремления быть замеченными», – воззвал Епископ Рима.

Паломники на площади Святого Петра (10 ноября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (10 ноября 2024 г.)
11 ноября 2024, 09:31

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.