Папа призвал не подчинять медицину рынку и идеологиям

Не навреди, позаботься, исцеляй: эти три древнейших принципа врачебной этики были в центре обращения Папы Франциска к представителям Департамента стоматологии Неаполитанского университета имени Фридриха II.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Департамента стоматологии Неаполитанского университета имени Фридриха II.

В наши дни эти изречения по-прежнему актуальны, и они позволяют приблизиться к стилю Иисуса, отметил Папа, однако «классическая мудрость сталкивается сегодня с быстро развивающейся технологией, а она всегда должна сопровождаться деонтологией, иначе попирается человеческое достоинство, равное для всех»:

«Медицина рискует подчиниться рыночным и идеологическим интересам вместо того, чтобы посвящать себя благу рождающейся жизни, жизни страдающей и скудной».

«Никакая жизнь не может быть отвергнута, - подчеркнул Папа. - Нужно лечить всегда, а если это не помогает, то сопровождать человека до самого конца».