Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
ПАПА РИМСКИЙ

Папа призвал христиан следовать путём святости и любви

В полдень 1 ноября – в праздник Всех Святых – Папа Франциск встретился в Ватикане с многочисленными паломниками из разных стран, напомнив о пути святости, который открыт для каждого.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Епископ Рима подчеркнул, что в Евангелии от Матфея Господь Иисус провозглашает Заповеди блаженства как своего рода «удостоверение личности христианина». Этот путь – не только Божественный дар, но и возможность для каждого ответить на него: для этого нужно просить у Господа, дабы Он приблизил наше сердце к Своему. Христос освобождает нас от всего, что мешает любить, и даёт пример жизни, наполненной милосердием, кротостью и стремлением к правде.

Папа Франциск особо выделил роль личной свободы и готовности к духовному усердию: Небесный Отец дарует святость, но не навязывает её, а ждёт нашего согласия. Христиане призваны следовать Божьим озарениям, учась служить другим с любовью, способной охватить весь мир.

В качестве примеров святости Папа привёл современных подвижников – Максимилиана Кольбе, Мать Терезу Калькуттскую и епископа Оскара Ромеро:

«В них, как и во многих других святых, – тех, кого мы почитаем у алтарей, и тех, кто незаметно живёт с нами по соседству <…> – мы видим братьев и сестёр, сформированных Заповедями блаженства: бедных, кротких, милосердных, алчущих и жаждущих справедливости, миротворцев. Это люди, ‘исполненные Бога’, неспособные оставаться равнодушными к нуждам ближнего; свидетели светлых путей, доступных и нам».

Паломники на площади Святого Петра (1 ноября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (1 ноября 2024 г.)

Папа призвал верующих задуматься, просим ли мы Бога о даре святой жизни и следуем ли Его наитию, готовы ли мы исполнять евангельские заповеди в повседневной жизни?

Папа Франциск завершил обращение молитвой к Пресвятой Деве Марии, Царице всех святых, прося её помочь христианам сделать свою жизнь путём святости.

Паломники на площади Святого Петра (1 ноября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (1 ноября 2024 г.)
01 ноября 2024, 11:19

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

Читать все >

Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.