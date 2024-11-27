Папа: помолимся об Украине, которую ждёт суровая зима

В конце общей аудиенции 27 ноября Папа Франциск обратился с приветственным словом к тысячам паломников на площади Святого Петра, особо отметив присутствие молодёжи, больных, стариков и молодожёнов.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Епископ Рима напомнил, что в следующее воскресенье начинается Адвент, подготовка к Рождеству Христову, и сообщил, что с этого периода его общие аудиенции по средам будут также сопровождаться переводом на китайский язык. Святейший Отец призвал всех верующих прожить это насыщенное время «с бдительной молитвой и пламенной надеждой» и в очередной раз обратился с призывом:

«Не будем забывать об истерзанном, многострадальном украинском народе. Вы, дети, подумайте об украинских детях и молодых людях, которые страдают в такую погоду без отопления, в условиях очень суровой зимы. Будем же молиться об украинских детях! Помолимся также о мире на Святой Земле, в Палестине, в Израиле, дабы там наступил мир, ведь люди очень много страдают. Помолимся вместе о мире».

Приветствуя польских паломников, Святейший Отец призвал их соотечественников быть «милосердными и миротворцами, поддерживать тех, кто болен и страдает от войн, особенно украинцев, которым предстоят невзгоды суровой зимы».