Папа подтвердил необратимое экуменическое обязательство Церкви

С 28 ноября по 1 декабря делегация Святейшего Престола во главе с префектом Департамента по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом находится с визитом в Стамбуле.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Ватиканская делегация, как и в прежние годы, отмечает вместе с Патриархом Константинопольским праздник святого Андрея Первозванного, небесного покровителя Константинопольской Церкви. Гости приняли участие в Божественной литургии под предстоятельством Его Святейшества Варфоломея I в патриаршем соборе Святого Георгия в историческом районе Стамбула Фенер, где расположена резиденция Патриарха. Затем католические иерархи побеседовали с Варфоломеем I и с Синодальной комиссией, ответственной за связи с Католической Церковью.

В конце Божественной литургии кардинал Кох зачитал поздравительное послание Папы Франциска, обращенное к православному собрату. Папа Франциск напоминает, что недавно, 21 ноября, отмечалось 60-летие соборного декрета Unitatis Redintegratio, который ознаменовал официальное включение католиков в экуменическое движение. «Наш диалог с Православной Церковью, - пишет Святейший Отец, - приносил и приносит особые плоды». Конечной целью экуменического диалога, поясняет Франциск, является «полное общение между всеми христианами», чтобы приобщаться к единой евхаристической чаше: эта цель еще не достигнута, что не должно удивлять, ведь тысячелетия разделений нельзя перечеркнуть за несколько десятков лет. Мы также помним, пишет Папа, что «путь к единству совпадает с путем спасения, уже дарованного Иисусом Христом, к которому Церковь приобщится всецело лишь в конце времен».

«Это не означает, что мы должны терять из виду конечную цель, к которой все мы стремимся, или терять надежду на то, что это единство сможет быть достигнуто в ходе истории и в разумные сроки».

«Необратимое обязательство Католической Церкви на пути диалога было подтверждено на недавней Очередной генеральной ассамблее Синода епископов, прошедшей в Ватикане со 2 по 24 октября», - пишет Папа Франциск, поясняя, что метод этой ассамблеи – «выслушивать, не обвиняя», - должен вдохновлять и диалог между католиками и православными. Папа выразил радость в связи с тем, что на Синоде присутствовали делегаты от других Церквей, в том числе представитель Константинопольского Патриархата митрополит Иов.

Папа еще раз выражает свое намерение отпраздновать 1700-летие Никейского собора вместе с Вселенским Патриархом и благодарит всех, кто уже начал работать над организацией этого торжества. В конце послания Святейший Отец присоединяется к молитве Патриарха о мире для Украины, Палестины, Израиля и Ливана, равно как и для] всех других регионов, где идут боевые действия в контексте того, что он часто называет «мировой войной по частям».