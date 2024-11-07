Папа подчеркнул важность чувства юмора

Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане паломников из испанского города Талавера-де-ла-Рейна, духовно связанных с местным августинским женским монастырем.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Паломничество в Рим увенчало торжества по случаю 450-летия основания этого монастыря, в котором сестры сочетают созерцательную жизнь со служением христианского воспитания.

Передав монахиням своё благословение и просьбу о молитве, Папа призвал паломников не терять радости, не терять чувства юмора, без которого христианин «прокисает», отметил Папа и посоветовал своим гостям возносить молитву святого Томаса Мора: «Даруй мне, о Господи, чувство юмора, ниспошли милость, чтобы я мог понимать шутки, познать в жизни немного радости и делиться ею с другими».

«Чувство юмора – это то, что сохраняет нашу свежесть в служении Богу, - добавил Папа. - Грустный святой обладает грустной святостью. Святость всегда жизнерадостна… Улыбайтесь, чтобы ваша улыбка исходила из сердца – не фальшивого, а всегда полного».

Вместе с тем Папа отметил, что испанцам есть о чем печалиться: «В эти дни я особенно близок к Испании из-за трагедии, произошедшей в Валенсии», - подчеркнул Святейший Отец и обратился к паломникам еще с одним увещанием: всегда принимать близко к сердцу нужды других.

«А когда кто-нибудь начинает жаловаться, что у него много работы, пусть подумает о тех, у кого ее нет. Некоторые не могут платить за аренду и их выселяют. <…> Те, кто живут в приходском доме или в своем монастыре и хорошо защищены в снежные и дождливые дни, пусть подумают о людях, которые спят на улице».