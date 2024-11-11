Папа выразил признательность за помощь Св. Престолу

Папа Франциск встретился с членами Католической сети филантропии, базирующейся в США, которая увенчала свое паломничество в Рим симпозиумом и духовными упражнениями.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Напомнив, что совсем недавно завершилось общецерковное размышление о синодальности, основанной на «нашем общем достоинстве крещеных и ответственности за миссию», Папа отметил, что Католическая сеть филантропии «синодальна по своей природе», то есть она держится на общем видении, самоотдаче, духе щедрой солидарности.

«Я в особенности благодарен за помощь, оказанную вами офисам Святейшего Престола, - сказал Папа, поблагодарив также за «безмолвную поддержку множества начинаний, обогащающих жизнь и апостольство Церкви в Соединенных Штатах».

В конце встречи Вселенский архиерей попросил гостей о молитве, уточнив: «Помолитесь за меня, а не против меня!».