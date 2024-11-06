Папа: пусть открытие Нотр-Дама будет пророческим знаком

5 ноября Папа Франциск направил послание французским епископам, призвав поместную Церковь увидеть пророческий знак в открытии собора Парижской Богоматери после его пожара в апреле 2019 года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к участникам пленарной ассамблеи Конференции епископов Франции, проходящей в Лурде, Святейший Отец выражает поддержку и братскую близость прелатам, отмечая, что различные компоненты церковных общин нуждаются друг в друге. Папа с сожалением констатирует, что нередко в политике и экономике пропагандируются жадность, эгоизм, безразличие, дух эксплуатации, и они разрушают отношения между странами и народами.

Епископ Рима подчёркивает важность подлинных христианских отношений между Церковью Франции и африканскими народами, призывая к благотворительности и взаимной поддержке между поместными Церквами: необходимо не только укреплять миссионерские труды, но и способствовать созиданию более справедливого и братского мира.

Папа обращает внимание на проблемы евангелизации, такие как присутствие священников на территории, преподавание католического вероучения и организация епархий. Епископы должны быть готовыми к принятию вызовов и реформ, предлагаемых Святым Духом; с «непоколебимой надеждой», которой будет посвящён грядущий Юбилей 2025 года. Восстановление собора Парижской Богоматери является символом христианской общины и её вклада в развитие страны, пишет Папа и призывает Церковь Франции «всегда с радостью провозглашать Благую весть о спасении».

По словам Епископа Рима, любовь Святейшего Сердца Иисуса является ключом к будущему. Именно французские святые сыграли значительную роль в развитии его почитания, поэтому епископы, как никто другой, призваны использовать это духовное наследие Церкви. Важно «понять, насколько Иисус любит каждого из нас, насколько Он любит Церковь Франции, её пастырей и верующих, и насколько Он любит весь мир».

Послание завершается благословением Святейшего Отца всем архиереям, их сотрудникам и верующим французских епархий.