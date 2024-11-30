Папа: неуважение к религиозным ценностям ведёт к нетерпимости

30 ноября Папа Франциск выступил перед участниками «Конференции всех религий», организованной фондом Sree Narayana Dharma Sanghom Trust в честь её столетия. Главная тема симпозиума – «Религии вместе ради лучшего будущего».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец говорил о значении межрелигиозного диалога в мире, где растёт нетерпимость и ненависть. Дискриминация по признаку цвета кожи, веры или происхождения становится уже привычным опытом для многих людей, особенно для бедных и беззащитных, а «неспособность уважать благородные учения религий» приводит к кризисам. Причина многих проблем в том, что люди забывают о мудрых учениях своих религий, отметил Папа, уделив особое внимание Шри Нараяну Гуру (1856-1928) – индуистскому духовному лидеру, который боролся против кастовой системы и учил, что все люди – часть одной большой семьи.

Святейший Отец подчеркнул актуальность конференции, напомнив о Декларации о человеческом братстве, подписанной в 2019 году в Абу-Даби; в ней говорится, что Бог создал всех людей равными и призвал жить в мире и братстве. По словам Папы, каждая религия учит любви, взаимному уважению и заботите об общем доме, вдохновляя ценить различия в духе братства и инклюзивности.

Святейший Отец призвал представителей разных вероисповеданий сообща укреплять гармонию в многообразии и быть миротворцами:

«Таким образом мы сможем помочь победить культуру индивидуализма, отчуждения, безразличия и насилия, которая, к сожалению, распространяется. Опираясь на общие для нас духовные истины и ценности, мы можем развиваться и работать вместе, чтобы построить лучшее человечество, оставаясь при этом твердыми приверженцами своих религиозных верований и убеждений».