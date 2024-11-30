Папа напомнил о жертвах войны и преследований

30 ноября Папа Франциск встретился в Ватикане с паломниками из Японии – членами Ассоциации для изучения скрытого христианского наследия (Hidden Christian Research Association). Святейший Отец высоко оценил их усилия по сохранению сокровенных христианских мест в Нагасаки, которые в 2018 году были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Епископа Рима, признание значимости этих мест и их сохранение свидетельствуют о верности японских христиан и их способности передавать веру из поколения в поколение. Папа также объявил, что 7 декабря он возведёт в сан кардинала японского иерарха. Он напомнил, что встреча проходит накануне литургической памяти святого Франциска Ксаверия, который мечтал о том, чтобы проповедь Евангелия в Японии принесла обильный духовный плод. Папа выразил надежду, что работа японской ассоциации – наследницы мечты великого миссионера – поможет сделать «эту выдающуюся главу в истории благовестия ещё более известной и ценной».

«Когда мы думаем о героизме первых миссионеров, о мужестве японских мучеников и стойкости небольшой, но верной католической общины в вашей стране, – отметил Папа, – как не вспомнить братьев и сестёр-христиан, которые сегодня страдают от преследований и отдают жизнь за имя Иисуса? Вместе помолимся о них и обо всех жертвах горьких плодов войны, насилия, ненависти и угнетения. Вверим себя заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви, и будем усерднее молиться о наступлении Царства Христа, Царства всеобщего примирения, справедливости и мира».