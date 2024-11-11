Папа надеется на «экуменический» синод

11 ноября в Ватикане Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов Священного Синода Сиро-маланкарской Православной Церкви, отметив исторический характер этой встречи, поскольку члены Синода впервые посещают Ватикан с официальным визитом.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Святейший Отец назвал Сиро-маланкарскую Православную Церковь «мостом» между Востоком и Западом, подчеркнув её важную роль в межхристианском диалоге. Епископ Рима вверил эти начинания Святому Духу и выразил надежду, что они «ускорят тот день, когда мы сможем совершить единую Евхаристию, исполняя пророчество Господа» (см. Мф 8,11).

Святейший Отец процитировал православного богослова Иоанна Зизиуласа, который говорил, что окончательной датой объединения Церквей станет день после Страшного суда, а «до тех пор нужно идти вместе, вместе молиться и работать».

В контексте продолжения межцерковного диалога Папа выделил две ключевые перспективы – синодальность и миссию. По его словам, визит делегатов Синода подчёркивает синодальность их Церкви, тесно связанную с экуменизмом.

«Синодальность и экуменизм неразделимы, ибо они направлены на более полное свидетельство христиан. Однако миссия – это не только цель экуменического пути, но и его средство, – отметил Папа. – Я убеждён, что совместное свидетельство о воскресшем Христе является наилучшим способом нашего сближения. Вот почему, по предложению нашего недавнего Синода, я надеюсь, что однажды мы сможем вместе провести экуменический синод на тему евангелизации, чтобы гарантировать более полное христианское свидетельство, молиться о нём, размышлять и вместе принимать обязательства, ‘да уверует мир’ (Ин 17,21). Я убеждён, что Сиро-маланкарская Православная Церковь, которая несёт в себе это миссионерское измерение, может многое предложить. Но мы должны идти вместе, рука об руку».