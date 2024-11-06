Папа молится о погибших на вокзале в Сербии

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований президенту Республики Сербия Александру Вучичу в связи обрушением бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В результате катастрофы погибли 14 человек и около 30 получили ранения.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своём послании Святейший Отец выражает главе государства и его согражданам глубокое сочувствие и заверяет в духовной близости.

«В это тяжелое для страны время, – пишет Папа, – я особенно молюсь о погибших, об их семьях и раненых. На всех, кого затронула эта трагедия, я призываю благословение Всемогущего Бога, молясь об исцелении, утешении и мире».