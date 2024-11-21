Папа: мир нуждается в новых поэтах и учителях

21 ноября Святейший Отец встретился с участниками Первой пленарной ассамблеи ватиканского Департамента культуры и образования.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей речи Папа напомнил, что его решение объединить два ведомства Святейшего Престола в рамках апостольской конституции Praedicate Evangelium основывалось не столько на экономической рационализации, сколько на стремлении создать пространства для диалога, инноваций и синергии: мир нуждается в «новых хореографах, поэтах и творцах», которые помогут человечеству преодолеть неравенство, бедность и отверженность.

По словам Епископа Рима, учебные заведения не должны превращаться в «фабрики результатов», теряя из виду свою культурную миссию. Их задача – воспитывать людей, способных менять мир к лучшему: «Школы, университеты, культурные центры должны учить желанию, жажде, мечте», – подчеркнул Папа, процитировав Второе послание апостола Петра (3,13): «Мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда».

Однако реалии мира – это и проблемы детей, лишённых возможности получить образование: на сегодняшний день около 250 миллионов детей и подростков не посещают школу. Святейший Отец назвал это «культурным геноцидом» и призвал помочь молодому поколению раскрыть его потенциал.

Обращаясь к вызовам цифровой эпохи, Папа отметил, что современные технологии, включая искусственный интеллект, требуют внимательного анализа их преимуществ и рисков, – в этом процессе университеты и исследовательские центры должны принимать активное участие.

Святейший Отец указал на драгоценное наследие Церкви в области образования и культуры, упомянув таких великих мыслителей, как Августин Блаженный, Фома Аквинский и Эдит Штайн. Отмечая вклад христианского искусства и науки, Папа заявил, что мы – наследники величайших творцов, которые вдохновляют не бояться трудностей и смотреть в будущее с надеждой.

В конце обращения Епископ Рима подчеркнул:

«Сложные культурные переходы часто оказываются наиболее плодотворными и креативными для развития человеческой мысли. Созерцание живого Христа позволяет нам набраться смелости и устремиться в будущее, уповая на слова Господа, которые бросают нам вызов: “Переправимся на ту сторону” (Мк 4,35). Пожалуйста, не будьте воспитателями на пенсии: воспитатель никогда не прекращает работать!»