Папа: милосердие ‒ путь к утверждению человеческого достоинства

13 ноября на частной аудиенции в Ватикане Папа Франциск приветствовал представителей ассоциаций «Приют Нотр-Дам для обездоленных» и «Друзья Габриэля Россе», подчеркнув важность их деятельности, направленной на заботу о бездомных и нищих.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Епископ Рима отметил, что деятельность этих ассоциаций символизирует сострадание и милосердие Бога, которое направлено к тем, кто особенно нуждается в помощи и поддержке. Габриэль Россе, основавший более полувека назад «Приют Нотр-Дам для обездоленных», стал вдохновителем их служения. Сегодня ассоциация продолжает его дело, неся любовь и милосердие людям, помогая вернуть утраченное достоинство и даруя надежду на лучшее будущее.

Члены ассоциаций призваны быть «ремесленниками милосердия», воплощая в жизни евангельское послание через заботу о ближних, отметил Папа. «В каждом из этих ‘меньших’ присутствует Сам Христос. Его плоть вновь предстает перед нами, поражённая плетьми, израненная, истощенная, чтобы мы могли распознать Его и протянуть руку помощи», ‒ подчеркнул Святейший Отец.

Папа также отметил, что Габриэль Россе выбрал Пресвятую Богородицу в качестве небесной покровительницы своего дела. Дева Мария ‒ воплощение открытости и милосердия; с любовью и готовностью она принимает каждого нуждающегося. «Мария отвечает на нужды особенно уязвимых братьев и сестер и, как в Кане, заранее предвидит их беду, зная, что вино уже закончилось. Она сопровождает Сына на Его тернистом пути до Голгофы и не страшится прикоснуться к страданиям мира, принимая Его в свои объятия у Креста».

Завершая своё обращение, Папа Франциск призвал членов двух ассоциаций помнить, их труд позволяет многим обрести надежду и почувствовать своё достоинство, даже в самых тяжёлых обстоятельствах жизни.

Святейший Отец поблагодарил гостей и заверил в своих молитвах.