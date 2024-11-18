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ПАПА РИМСКИЙ

Папа: кризисы помогают всё оценивать должным образом

В свете надежды на Воскресение все в нашей жизни обретает новый смысл: все умирает, и мы тоже однажды умрем, но не потеряем ничего из того, что созидали и любили, ибо смерть станет началом новой жизни, сказал перед воскресной молитвой Angelus 16 ноября Папа Франциск.

София Халходжаева  

В Евангелии дня Господь Иисус описывает великую скорбь: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего» (Мк 13,24). По словам Святейшего Отца, это наводит на мысль о конце света, но Господь использует возможность предложить нам иное толкование, говоря: «Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут» (Мк 13,31). Важно понимать, отметил Папа, что проходит, а что остается.

Обратившись сначала к теме преходящего, Епископ Рима отметил:

«В некоторых жизненных обстоятельствах, когда мы переживаем кризис или испытываем неудачу, когда видим вокруг себя страдания, вызванные войнами, насилием, стихийными бедствиями, у нас возникает ощущение, что все подходит к концу и что даже самое прекрасное в жизни проходит. Однако кризисы и неудачи, хотя и болезненные, важны, потому что учат нас придавать всему должное значение, не привязываться сердцем к реалиям мира сего, ибо они пройдут».

В то время как все в этом мире скоротечно, слова Иисуса никогда не проходят: они останутся в вечности, подчеркнул Папа. Господь призывает целиком довериться Евангелию, которое содержит обещание спасения и вечности, и больше не жить под страхом смерти: ведь в то время как все проходит, Христос остается.

«Братья и сестры, даже в скорбях, в кризисах, в неудачах Евангелие призывает смотреть на жизнь и историю без страха потерять преходящее, но с радостью о том, что остается. Давайте не забывать, что Бог готовит для нас будущее, полное жизни и радости».

В конце обращения Папа призвал задуматься о том, что мы ценим в своей жизни: «Привязаны ли мы к земным вещам, которые быстро проходят, или к словам Господа, которые остаются и направляют нас к вечности? Давайте подумаем над этим», – подчеркнул Святейший Отец.

Паломники на площади Святого Петра (17 ноября 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (17 ноября 2024 г.)
18 ноября 2024, 10:07

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.